Paros y feriados complican las clases en la Universidad

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Padres de alumnos de los colegios de la UNLP están en alerta ante la creciente cantidad de días que se pierden del ciclo escolar
Paros, feriados, días no laborables terminan reduciendo notablemente el calendario de clases en facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y pone en riesgo el primer cuatrimestre.
Hoy comienza una semana corta de actividades entre el día no laborable del lunes pasado y el feriado nacional de ayer. La próxima semana no habrá clases entre el paro votado por los docentes de Adulp que integran la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el feriado nacional del jueves 2 de abril y el viernes santo del 3 de abril.
Luego está prevista otra semana de paro desde el 27 de abril. Y en el medio se programa una marcha federal universitaria para el 23 de abril. Cabe indicar que la semana pasada no hubo actividades en más de la mitad de las facultades de la UNLP y todos los colegios preuniversitarios por el paro docente de una semana.
En ese contexto, los nodocentes de Atulp informaron que están votados como días de paro el martes 31 de marzo; el 8, 17 y 23 de abril. Cabe indicar que cada vez que hacen paro los trabajadores nodocentes, resulta casi imposible dictar clases porque son los que abren las puertas de facultades y colegios, están a cargo de la limpieza y tareas administrativas. El cronograma de paros de Atulp adhiere a las medidas decididas por la Federación nacional Fatun.
“Desde ATULP reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la universidad pública, el salario y los derechos de las y los trabajadores nodocentes, frente al difícil contexto que atraviesa hoy nuestro país”, afirmaron en el gremio.
Entre los principales reclamos gremiales se exige el cumplimiento de la Ley 27.759 (financiamiento universitario), mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
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En los colegios de la UNLP ya hay un clima de creciente tensión y angustia. En las últimas horas, distintas familias plantearon el impacto negativo que los paros del personal docente y nodocente están teniendo sobre la trayectoria escolar de los estudiantes.
Sentimos una “frustración profunda ante la vulneración del derecho a la educación de nuestros hijo”, dijo la madre de dos alumnos que concurren a la primaria de la escuela Anexa. Voces similares se escucharon en el Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes, y el jardin de infantes de la Escuela Anexa.
A su vez, autoridades de la UNLP señalaron que es “angustiante la realidad de los 16.000 docentes de la UNLP, muchos de los cuales perciben salarios que no cubren las necesidades básicas. A pesar de compartir el reclamo y la disconformidad, se plantea la necesidad de encontrar una síntesis en la protesta que no lastime a los estudiantes. No podemos conducir la protesta en una dirección que cierre la universidad. Si el gobierno nacional quiere cerrarla y nosotros la cerramos, estamos yendo en la dirección que ellos proponen”, reflexionó una de las autoridades del rectorado.
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