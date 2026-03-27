Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Datos comparativos con 2024

El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos

El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos

Datos oficiales marcan una baja en la cantidad de delitos en 2025/web

27 de Marzo de 2026 | 03:15
Edición impresa

Un reciente informe policial compara la evolución de distintos delitos entre 2024 y 2025 (período enero–diciembre) en La Plata, diferenciando entre “hechos comunes” y “esclarecidos”. A partir de esos datos, el documento permite realizar una lectura bastante clara de las distintas tendencias.

En primer lugar, los homicidios evidenciaron una merma del 31,82 por ciento, ya que pasaron de 22 casos en 2024 a 15 casos en 2025.

Los homicidios resueltos positivamente, por su parte, subieron de 12 a 13, lo que sugiere una mejora en la capacidad investigativa pese a la baja en cantidad de casos, expresaron fuentes de la cartera de Seguridad.

En cuanto a los asaltos, también se registra una caída en los hechos denunciados (de 1301 a 1113 o un 14,45 por ciento), pero al mismo tiempo aumentaron los esclarecimientos (de 666 a 704). Esto también marca una tendencia similar: menos delitos, pero mayor eficacia policial o judicial para enfrentarlos.

El panorama cambia al mirar los robos, donde prácticamente no hubo variación en la cantidad total (3107 en 2024 contra 3117 en 2025). Sin embargo, los robos esclarecidos crecen con fuerza (de 1701 a 1994). Es decir, el delito se mantiene estable, pero mejora notablemente la tasa de resolución.

Uno de los datos más relevantes aparece en los hurtos, que muestran una fuerte disminución: de 3003 a 2006 hechos (una merma de 33,20 por ciento). También bajan los casos esclarecidos (de 1756 a 1363), lo que acompaña la caída general del delito. Esto podría indicar una reducción real de este tipo de hechos, aunque también podría influir un menor nivel de denuncias.

LE PUEDE INTERESAR

La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación

LE PUEDE INTERESAR

Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos

En los delitos automotores, se observa otra baja significativa: de 1554 a 1211 (22,07 por ciento). Los esclarecimientos también caen 9,06 por ciento, pero en menor proporción que los hechos, lo que mantiene relativamente estable la eficacia.

Finalmente, el total de detenidos desciende levemente de 7517 a 7157 (4,79 por ciento). Esto puede interpretarse como coherente con la baja en varios delitos, aunque también podría sugerir cambios en criterios de detención o en la dinámica operativa.

En conclusión, por un lado se percibe una disminución marcada en delitos como homicidios, asaltos, hurtos y los robos automotores, lo cual es un dato positivo. Pero por otro lado, los robos se mantienen estables, siendo una de las principales cuestiones a resolver.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual

Quedó firme una condena por un abuso intrafamiliar en La Plata

Sigue el juicio en EE UU contra un Maduro ojeroso y más delgado
Últimas noticias de Policiales

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros”

Denuncian oscura trama en expedientes sensibles

La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación

Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos
La Ciudad
Tras un verano a oscuras: más de mil cortes y sólo 2 días bajo la lupa
Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio
Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas
Denuncia y clausura de un maternal por presunto maltrato infantil
Medicina: otro llamado para elegir nuevo decano
Espectáculos
Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”
Las Chicas del Folk: tradición, energía femenina y cultura de peña
El legado de Virus sube al escenario con Fede Moura
John Malkovich presenta “El infame Ramírez Hoffman”
Emilia vs. Tini: revelan una teoría explosiva sobre el conflicto
Deportes
La Selección se prueba en la Bombonera
¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Francia sigue encendido y Brasil no levanta
Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Ganó Bolivia y define con Irak su pase mundialista
Información General
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir
Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
Los números de la suerte del viernes 27 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla