El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos

Un reciente informe policial compara la evolución de distintos delitos entre 2024 y 2025 (período enero–diciembre) en La Plata, diferenciando entre “hechos comunes” y “esclarecidos”. A partir de esos datos, el documento permite realizar una lectura bastante clara de las distintas tendencias.

En primer lugar, los homicidios evidenciaron una merma del 31,82 por ciento, ya que pasaron de 22 casos en 2024 a 15 casos en 2025.

Los homicidios resueltos positivamente, por su parte, subieron de 12 a 13, lo que sugiere una mejora en la capacidad investigativa pese a la baja en cantidad de casos, expresaron fuentes de la cartera de Seguridad.

En cuanto a los asaltos, también se registra una caída en los hechos denunciados (de 1301 a 1113 o un 14,45 por ciento), pero al mismo tiempo aumentaron los esclarecimientos (de 666 a 704). Esto también marca una tendencia similar: menos delitos, pero mayor eficacia policial o judicial para enfrentarlos.

El panorama cambia al mirar los robos, donde prácticamente no hubo variación en la cantidad total (3107 en 2024 contra 3117 en 2025). Sin embargo, los robos esclarecidos crecen con fuerza (de 1701 a 1994). Es decir, el delito se mantiene estable, pero mejora notablemente la tasa de resolución.

Uno de los datos más relevantes aparece en los hurtos, que muestran una fuerte disminución: de 3003 a 2006 hechos (una merma de 33,20 por ciento). También bajan los casos esclarecidos (de 1756 a 1363), lo que acompaña la caída general del delito. Esto podría indicar una reducción real de este tipo de hechos, aunque también podría influir un menor nivel de denuncias.

En los delitos automotores, se observa otra baja significativa: de 1554 a 1211 (22,07 por ciento). Los esclarecimientos también caen 9,06 por ciento, pero en menor proporción que los hechos, lo que mantiene relativamente estable la eficacia.

Finalmente, el total de detenidos desciende levemente de 7517 a 7157 (4,79 por ciento). Esto puede interpretarse como coherente con la baja en varios delitos, aunque también podría sugerir cambios en criterios de detención o en la dinámica operativa.

En conclusión, por un lado se percibe una disminución marcada en delitos como homicidios, asaltos, hurtos y los robos automotores, lo cual es un dato positivo. Pero por otro lado, los robos se mantienen estables, siendo una de las principales cuestiones a resolver.