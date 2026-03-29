Con María Taladrid, de La Plata RC, las Yaguaretés fueron cuartas en San Pablo

El seleccionado argentino femenino de rugby seven, Las Yaguaretés, finalizó en el cuarto puesto en el torneo de San Pablo (SVNS 2). El equipo, que tiene como una de sus figuras a la jugadora de La Plata RC María Taladrid, ya había asegurado previamente su clasificación al SVNS World Championship tras sus títulos en Nairobi y Montevideo.

El seleccionado dirigido por Nahuel García cerró el certamen con un saldo de tres victorias y dos derrotas. Hubo victorias ante Kenia (19-12), China (19-12 y Sudáfrica (14-12). Perdieron el sábado 17-0 ante Brasil y hoy 22-7 ante España.

Con los puntos obtenidos en las etapas previas de la temporada 2025/26, Argentina logró el ascenso a la segunda división del circuito mundial y el pase a las finales por el ascenso a la élite.

Se destacó la participación de jugadoras misioneras como María Paula Pedrozo (capitana) y Milagros Lecuona, quienes son pilares de la identidad del equipo. Y la jugadora nacida en Chascomús y con desarrollo en LPRC, María Taladrid.