El radicalismo bonaerense se reunió en Saladillo y busca consolidarse como alternativa

Más de 500 personas de las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires, el bloque de legisladores mayoritario de la cámara baja, legisladores nacionales e intendentes se reunieron en Saladillo, con el objetivo de posicionarse como una alternativa de poder real.

“Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las ineficientes prestaciones en materia de salud”, coincidieron los presentes.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Pensar el presente y construir futuro”. La apertura estuvo a cargo de la anfitriona y presidente del bloque Alejandra Lordén, el diputado provincial Valentín Miranda, el diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

Del mismo fueron parte 13 Intendentes. El mencionado Franco Flexas, de General Viamonte; José Luis Salomón, de Saladillo; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Ramón “Tito” Capra, de General Alvear; Román Bouvier, de Rojas; Lisandro Hourcade, de Magdalena; Maximiliano Suescun, de Rauch; Martín Randazzo, de General Lamadrid; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Javier Andres, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga. Dijeron presente también la diputada provincial Priscila Minnaard y la senadora provincial Natalia Quintana.

A lo largo de la jornada, los presentes enfatizaron en “construir una propuesta con identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer respuestas concretas frente a una realidad cada vez más compleja”.

“Existe una creciente distancia entre la política y la vida cotidiana de los bonaerenses. Ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en retroceso configuran un escenario que exige no sólo crítica, sino también capacidad de gestión y vocación de diálogo”, coincidieron, y remarcaron la necesidad de fortalecer equipos técnicos, incorporar nuevas miradas y construir una agenda enfocada en soluciones sostenibles.

Los paneles destacados

Durante la jornada participaron destacados expositores que aportaron miradas diversas y complementarias sobre los desafíos actuales: el especialista en educación Axel Rivas, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial en el sistema educativo; las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, con un enfoque en comunicación; el analista Gonzalo Aziz, que desarrolló un diagnóstico de la coyuntura nacional y provincial; y Rosendo Grobocopatel, quien reflexionó sobre la comunicación política en la era digital, aportando una perspectiva innovadora vinculada a los nuevos lenguajes y plataformas.