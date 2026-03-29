Julio Alak, presente en la asunción de la nueva conducción del Partido Justicialista de General Belgrano

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En las últimas horas, el intendente Julio Alak participó de la asunción de la nueva conducción del Partido Justicialista en General Belgrano. En dicho municipio, semanas atrás se dio un paso clave con la conformación de una lista de unidad encabezada por Julio Torrada.
A través de las redes, Alak señaló: "Participamos de la asunción de Julio Torrada como presidente del Partido Justicialista de General Belgrano, fruto de un importante proceso de unidad". Asimismo, la vicepresidencia está a cargo de Clara Rodríguez y la coalición está compuesta por sectores como el MDF, La Corriente, Agrupación 6 de Septiembre, La Cámpora, Movimiento Evita, Frente Renovador, SUTEBA, Movimiento Mayo, Agrupación Los Descamisados, Peronismo Histórico y Peronismo Independiente.
"Tenemos la enorme responsabilidad de seguir fortaleciendo el peronismo y convocar a todos los sectores políticos y sociales para mejorar la calidad de vida en cada distrito bonaerense. Felicitaciones, Julio, y a toda la militancia por este paso tan importante", concluyó Alak en un posteo de la red social X.
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