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El impactante accidente de Bearman es motivo de debate en la FIA y los pilotos de la F1: ¿habrá cambios?

El impactante accidente de Bearman es motivo de debate en la FIA y los pilotos de la F1: ¿habrá cambios?
29 de Marzo de 2026 | 20:32

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El primer accidente de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, que implicó al joven piloto británico Oliver Bearman, provocó este domingo una polémica sobre los nuevos motores híbridos, que generaban ya división en el paddock.

Bearman, de 20 años, iba en carrera a toda velocidad, con su monoplaza Haas a más de 300 km/h en el circuito de Suzuka, mientras que el Alpine de Franco Colapinto circulaba 50 km/h menos rápido.

El británico evitó al argentino pero terminó enviando su coche contra una barrera de seguridad: Bearman acabó con una contusión en una rodilla y su coche quedó muy dañado.

Carlos Sainz Jr, el piloto español de Williams y representante de sus compañeros ante las instancias del automovilismo, protestó de manera inmediata: "Habíamos avisado de que este tipo de accidentes iban a llegar, un día u otro".

"Por fortuna, había una vía de escape, pero imaginad un accidente así contra un muro en Bakú, Singapur o Las Vegas", apuntó, aludiendo a circuitos acondicionados expresamente para Grandes Premios en plena ciudad, como ocurre también con Mónaco.

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Bearman afirmó en un comunicado que está "perfectamente bien" pero señaló que "la grandísima diferencia de velocidad de 50 km/h viene en parte de las nuevas reglas" sobre los motores 50% eléctricos y 50% térmicos.

"Hay que acostumbrarse, pero tengo la sensación de que no tenía suficiente espacio en la pista teniendo en cuenta la enorme diferencia de velocidad", explicó.

¿Reuniones en abril?

El nuevo reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impone motores híbridos diferentes en 2026, con el objetivo de favorecer los adelantamientos en carrera.

Sin embargo, la medida divide en el mundo de la F1 debido a la gestión compleja de la energía eléctrica de la batería y a las importantes diferencias de velocidad que puede provocar.

Los bólidos disponen de un modo "adelantamiento" y de un botón "boost" para aumentar la potencia eléctrica y adelantar. Pero ello genera un riesgo de vaciar la batería, perder velocidad y ser adelantado mientras se frena para recargar.

La FIA anunció el jueves "ajustes" en la gestión de la potencia eléctrica durante las sesiones de clasificación y avisó el domingo de que "todo otro ajuste (para la carrera) sobre la gestión de la energía requiere una simulación técnica minuciosa y el análisis" de los ingenieros.

Según la web Motorsport.com, la FIA, la F1, las escuderías y los pilotos deberían aprovechar el mes de abril, donde los Grandes Premios en el Golfo fueron anulados por la guerra, para efectuar reuniones sobre la seguridad y estos motores híbridos.

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