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Política y Economía

Impulsan una bolsa de pasantías universitarias para facilitar la inserción laboral

Impulsan una bolsa de pasantías universitarias para facilitar la inserción laboral
29 de Marzo de 2026 | 19:15

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El proyecto, impulsado por Ayelén Rasquetti de Fuerza Patria, propone articular un sistema que vincule a alumnos de universidades con organismos públicos y empresas privadas, generando oportunidades de formación práctica vinculadas a sus carreras. La iniciativa fue elevada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Según se plantea, la herramienta apunta a reducir la brecha entre la formación académica y el mundo del trabajo, facilitando que los estudiantes adquieran experiencia antes de graduarse y mejoren sus condiciones de empleabilidad.

Además, el esquema buscaría ordenar y centralizar la oferta de pasantías, permitiendo un acceso más transparente y equitativo para los jóvenes interesados, al tiempo que se fomenta la participación de distintos actores del sector productivo.

La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el mercado laboral, en un contexto donde la inserción de los jóvenes en empleos formales continúa siendo uno de los principales desafíos.

La capacitación, clave para el empleo joven

En Argentina, la desocupación entre jóvenes de 18 a 24 años ronda el 19%, casi el triple que la de la población adulta. Pero el verdadero desafío no se limita a cuántas personas jóvenes trabajan, sino a cómo y en qué condiciones lo hacen.

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En los debates actuales sobre mercado laboral, distintos sectores advierten que la discusión no debería centrarse solo en la cantidad de empleos, sino también en su calidad. Esto implica analizar qué tipos de puestos se promueven, sus condiciones de sostenibilidad y desarrollo, y quiénes acceden a esas oportunidades.

Según datos de la EPH e INDEC, la informalidad laboral alcanza al 43% del empleo total. Cuando se observa específicamente a la población joven, el escenario es aún más crítico: casi siete de cada diez jóvenes ocupados trabajan en condiciones informales. Es decir, sin aportes, sin estabilidad y sin protección social.

En el marco de un escenario económicamente complejo por el que atraviesa Argentina, la inserción laboral —especialmente entre jóvenes— se consolida como una de las principales problemáticas del mercado. En ese contexto, algunas compañías avanzan con iniciativas orientadas a reducir la brecha entre educación y empleo, con foco en la capacitación y la inclusión.

 

 

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