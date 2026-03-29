La Plata: se resistió a pagar un viaje en taxi, lo demoraron y le encontraron una pistola robada a la policía

Ayer por la noche, durante una recorrida por la zona de calle 71 entre 1 y 2, los efectivos del Comando de Patrullas se encontraron con un taxista que les solicitó auxilio a los uniformados mediante señas, debido a que un pasajero se resistía a abonar el costo del traslado.

Al momento de intervenir para identificar al hombre, los agentes notaron una irregularidad en su vestimenta. Ante la presencia de un testigo, se procedió a una requisa que reveló que el sujeto portaba un arma de fuego de grueso calibre oculta a la altura de su cintura.

Tras el peritaje inicial sobre el armamento, se conoció que era una pistola reglamentaria que pertenecía originalmente a la policía bonaerense y que contaba con un pedido de secuestro activo desde hace casi un año.

El aprehendido fue un hombre, de 44 años, con domicilio fijado en la ciudad de Ensenada. Según fuentes policiales, el sospechoso ahora enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego, sumado a la investigación necesaria para determinar cómo llegó a su poder un elemento que había sido denunciado como robado en una causa penal previa.

La intervención judicial quedó bajo la órbita de la UFI N° 01 de La Plata. El magistrado a cargo dispuso el traslado del imputado a la dependencia correspondiente y ordenó su comparecencia para la primera audiencia de declaración.

Cabe resaltar que el implicado contaba con al menos cinco hechos delictivos registrados en su historial de antecedentes. Según indicaron voceros a este medio, las primeras causas datan entre septiembre de 2015 y julio del año pasado, con delitos como "robo simple", "robo" y "hurto".