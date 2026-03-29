Una audiencia clave para definir el futuro de 'Chiqui' Tapia y Toviggino en las causas contra la AFA
Una audiencia clave para definir el futuro de 'Chiqui' Tapia y Toviggino en las causas contra la AFA
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Se viene otra semana de paro universitario: cuál será el impacto en escuelas y facultades
Árboles caídos, calles anegadas y postes colgando: cuánto llovió en La Plata, barrio por barrio
Novelli, en el ojo de la tormenta de la causa $Libra: analizan la prisión preventiva tras los últimos hallazgos
Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de los votos
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Otro salvataje que llegó del Norte para el Gobierno, en medio de los escándalos
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
A sacar cuentas: ¿Cuántos puntos necesita el Lobo para clasificar?
VIDEO. A puro chiche y sombrerito: Verón se lució en Roma y se consagró campeón con el Pupi Zanetti
La Plata: se resistió a pagar un viaje en taxi, lo demoraron y le encontraron una pistola robada a la policía
VIDEO. "Dame el celular o te mato": el relato de Julián Serrano, tras ser víctima de un brutal robo
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?: qué se sabe del grave incidente en La Plata
Fotos y video | Así fue la caída de "La banda del dron", que operaba desde countries a la vera de la Autopista de La Plata
El impactante accidente de Bearman es motivo de debate en la FIA y los pilotos de la F1: ¿habrá cambios?
Transporte, servicios, alquileres y prepagas: los aumentos que llegan en abril
Impulsan una bolsa de pasantías universitarias para facilitar la inserción laboral
La Selección comienza una nueva semana de trabajo para enfrentar a Zambia
En fotos | La maratón se impuso al mal tiempo y se registró un récord solidario: todos los ganadores
Un violento choque entre dos autos en Punta Lara dejó cuatro heridos
Con María Taladrid, de La Plata RC, las Yaguaretés fueron cuartas en San Pablo
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Alak, presente en la asunción de la nueva conducción del PJ de General Belgrano
El radicalismo bonaerense se reunió en Saladillo y busca consolidarse como alternativa
Alejandro Orfila a Cusco FC: el ex DT de Gimnasia será rival de Estudiantes en la Libertadores
VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ayer por la noche, durante una recorrida por la zona de calle 71 entre 1 y 2, los efectivos del Comando de Patrullas se encontraron con un taxista que les solicitó auxilio a los uniformados mediante señas, debido a que un pasajero se resistía a abonar el costo del traslado.
Al momento de intervenir para identificar al hombre, los agentes notaron una irregularidad en su vestimenta. Ante la presencia de un testigo, se procedió a una requisa que reveló que el sujeto portaba un arma de fuego de grueso calibre oculta a la altura de su cintura.
Tras el peritaje inicial sobre el armamento, se conoció que era una pistola reglamentaria que pertenecía originalmente a la policía bonaerense y que contaba con un pedido de secuestro activo desde hace casi un año.
El aprehendido fue un hombre, de 44 años, con domicilio fijado en la ciudad de Ensenada. Según fuentes policiales, el sospechoso ahora enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego, sumado a la investigación necesaria para determinar cómo llegó a su poder un elemento que había sido denunciado como robado en una causa penal previa.
La intervención judicial quedó bajo la órbita de la UFI N° 01 de La Plata. El magistrado a cargo dispuso el traslado del imputado a la dependencia correspondiente y ordenó su comparecencia para la primera audiencia de declaración.
Cabe resaltar que el implicado contaba con al menos cinco hechos delictivos registrados en su historial de antecedentes. Según indicaron voceros a este medio, las primeras causas datan entre septiembre de 2015 y julio del año pasado, con delitos como "robo simple", "robo" y "hurto".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí