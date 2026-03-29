Juicio oral por una polémica intervención estética

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El Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata, bajo la dirección de la jueza Claudia Greco, determinó que el próximo 15 de abril se dará inicio al debate oral en la causa que investiga a la médica Andrea Viviana Soria.
El proceso judicial se originó a partir de la denuncia de Silvina Bravo, una docente de educación física que sostiene haber sufrido consecuencias irreversibles en su organismo tras someterse a un procedimiento de estética corporal en el año 2019.
La presentación judicial detalla que la intervención consistió en la aplicación de una sustancia identificada como fenol o hidroxibenceno, utilizada en un método denominado comercialmente como “hidroxilit endopeel”.
De acuerdo con la acusación, este compuesto carece de las autorizaciones correspondientes por parte de la ANMAT en Argentina, así como de organismos internacionales de regulación sanitaria en Estados Unidos y Europa, debido a su potencial toxicidad en tejidos humanos.
Antes de este episodio, la vida de la denunciante estaba ligada de forma permanente al alto rendimiento y la actividad constante por su profesión y su afición al ciclismo.
Tras la intervención, el cuadro clínico reportado incluyó una serie de afecciones multisistémicas que abarcan desde granulomas e inflamaciones cutáneas crónicas hasta complicaciones en órganos internos, lo que derivó en una reducción drástica de su movilidad y capacidad laboral.
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