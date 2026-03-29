El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”

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Tan Biónica sorprendió a los fanáticos platenses al hacer uno de los anuncios más importantes del 2026: cerrarán su exitosa gira en La Plata.
La noticia la dio el mismísimo Chano Charpentier, líder del grupo, durante su segundo concierto en Vélez. “Vamos a hacer el último concierto del año en la ciudad de La Plata, están todos invitados”, comenzó diciendo el músico.
“Vamos a cerrar el tour ahí con un show totalmente diferente a este”, expresó Chano ante una multitud.
La gira de Tan Biónica viene siendo un gran acontecimiento para la banda, quienes lanzaron su nuevo álbum, “El Regreso”, con el que volvieron a los escenarios tras su esperado retorno.
Por ahora, no trascendieron detalles sobre la fecha exacta ni el lugar donde se realizará el recital, lo que genera expectativa entre los seguidores platenses.
La última vez que el grupo se había presentado en la Ciudad fue en 2023 cuando brindaron dos impactantes recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en el marco de la gira “Noche Mágica”.
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La banda que integran Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane volvió a los escenarios el pasado viernes con un mega show en Vélez que se repitió el ayer y que sumará su última fecha esta noche.
“El regreso”, título de su nuevo disco y de la gira que emprendieron en 2026, fue una vuelta que incluyó colaboraciones con artistas locales como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
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