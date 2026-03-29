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La Ciudad |Pazos y basura

Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31

Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31

la calle 615, foco de reclamos vecinales en una amplia zona/g. calvelo

29 de Marzo de 2026 | 03:38
Edición impresa

Vecinos de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira reclaman por el deterioro de las arterias que conectan urbanizaciones como “Los Teritos”, “Los Contenedores” y “Los Eucaliptus” con el casco urbano. El foco de las quejas se centra ahora en la calle 615, una vía de acceso fundamental que bordea el Aeropuerto y sirve de entrada, desde 7, a una amplia zona de recientes loteos, la cual se encuentra hoy prácticamente intransitable.

Desde la comunidad lamentan que la tranquilidad de la zona se vea empañada por la imposibilidad de circular correctamente, señalando que las vías de acceso por 13, 137 o la propia 615 están destrozadas y se vuelven intransitables los días de lluvia.

Según los frentistas, el tramo de la 610 entre 13 y 22 presenta un asfalto completamente destruido, mientras que la calle 31, entre 610 y 615, se ha transformado en un sector abandonado con presencia de basura.

A pesar de los reiterados expedientes iniciados ante el Municipio, los residentes aseguran no haber recibido respuestas oficiales.

En el vecindario coinciden en que avanzar por estas arterias implica maniobras constantes para esquivar baches que dañan gravemente los vehículos.

La situación fue calificada como “insostenible” por quienes circulan a diario por el cuadrante que rodea la terminal aérea, advirtiendo además sobre el alto costo económico que representa reparar cubiertas y trenes delanteros de forma permanente debido al estado de las calzadas.

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El reclamo pone de manifiesto el desfase entre el crecimiento inmobiliario de la periferia y la provisión de infraestructura básica. Mientras las nuevas urbanizaciones se consolidan a ritmo acelerado, los accesos principales siguen siendo, en gran medida, huellas de tierra o pavimentos agotados.

 

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