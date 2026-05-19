Ácido comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal durante los Martin Fierro 2026: ola de críticas en las redes

Sin dudas, la noche de los premios Martín Fierro 2026 dejó mucha tela para cortar.

Detalles que no pasaron desapercibidos. Entre la emoción de los grandes ganadores, la decepción de quienes se fueron con las manos vacías y el enojo de algunas figuras.

Uno de estos "pequeños detalles" tuvo como protagonistas a Santiago del Moro y Laura Ubfal, dónde el mal gusto se hizo presente .

Mientras las cámaras de Telefe recorrían el salón repleto de famosos y enfocaban distintas mesas, apareció en pantalla la periodista disfrutando de su cena. Fue entonces cuando el conductor lanzó un comentario fuera de lugar que sorprendió a todos.

“Laura, dejá de comer que lo perdemos todo esta noche”, disparó Del Moro al aire. Aunque su intención no tuvo ánimos de ofender, el mensaje fue innecesario, desubicado y ordinario.

Entonces, Ubfal intentó salir del incómodo momento con una sonrisa y respondió con naturalidad: “Estoy probando”.

Pero, las caras alrededor de la mesa dejaron en evidencia que el comentario no cayó del todo bien y que el clima se tensó en plena transmisión.

Como siempre en estos casos, las redes se transformaron el el terreno ideal para la cancelación de este mensaje.

Algunos cuestionaron profesionalismo de Santiago del Moro. "Qué vergüenza por dios", "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?", "Re desubicado".

Otros en cambio, apuntaron de lleno contra su persona: "Un ordinario", "Siempre tan desubicado", "Muy maleducado", "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia".

Por último, lo concreto es que el mensaje fue detectado y repudiado de manera inmediata. También fue expuesto como algo que por estos tiempos ya no debe existir.