Inicio de la Semana Santa con la misa de Ramos

Con la tradicional misa de “Domingo de Ramos”, la Catedral fue escenario ayer del inicio de la Semana Santa, en una celebración encabezada por el arzobispo Gustavo Carrara y acompañada por una nutrida presencia de fieles.

Durante la ceremonia, marcada por los ramos bendecidos en manos de los asistentes, se recordó la entrada de Jesús en Jerusalén, en un clima de recogimiento y reflexión. En su mensaje, Carrara definió a Cristo como “Rey de la paz” y llamó a rechazar toda forma de violencia.

El arzobispo también invitó a los fieles a renovar la fe y encontrar en Jesús un camino de esperanza, al tiempo que vinculó la pasión de Cristo con el sufrimiento actual. En ese sentido, advirtió que no se puede utilizar su figura para justificar enfrentamientos.

Además, propuso resignificar el gesto del ramo bendecido como símbolo de confianza en Dios. “Es un punto de apoyo para la vida”, expresó, al señalar que frente a otras seguridades materiales, la fe ofrece un camino distinto.

La celebración se replicó en los templos de la Ciudad. El próximo miércoles a las 19, se realizará la Misa Crismal en la Catedral.