Alertan sobre la crisis en los tambos bonaerenses

Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
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En la Legislatura provincial se presentó un proyecto de ley para manifestar “profunda preocupación por la situación crítica” que atraviesa la industria láctea. Según advirtió la diputada Silvina Vaccarezza, a pesar de ciertos repuntes en los niveles de producción, la falta de rentabilidad “está asfixiando” a los tambos bonaerenses.
El eje del proyecto radica en la alarmante “disparidad” de precios dentro de la cadena de valor. Mientras que los costos operativos de los establecimientos rurales siguen en ascenso, el precio que percibe el productor se mantiene muy por debajo de los indicadores de inflación y de los valores que el consumidor final paga en góndola.
“La continuidad de esta tendencia no solo compromete la sustentabilidad de los tambos, sino que además profundiza un proceso de concentración que termina expulsando del sistema a quienes menos espalda tienen”, alertó Vaccarezza.
La iniciativa parlamentaria describe un escenario de “asfixia” económica que afecta principalmente a los pequeños y medianos productores. Entre los datos más alarmantes en el proyectose destacan:
Cierre de establecimientos: en los últimos años, cientos de tambos han dejado de operar en todo el país debido a la inviabilidad económica.
Concentración del mercado: la crisis favorece la desaparición de los eslabones más débiles, dejando la producción en manos de unos pocos grandes actores.
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Paralización industrial: el deterioro no se limita al campo, sino que alcanza a plantas procesadoras. El proyecto menciona el caso de La Suipachense, firma emblemática que refleja la fragilidad de toda la cadena láctea.
A finales de febrero de 2026, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes decretó la quiebra definitiva de esta histórica firma (que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur S.A.).
La planta de La Suipachense, que llegó a procesar 250.000 litros diarios, cesó su producción totalmente tras meses de parálisis y deudas acumuladas bajo la administración del grupo venezolano Maralac.
Para la diputada, el estado general de la industria láctea en la provincia de Buenos Aires requiere de una atención inmediata para evitar que se profundice el proceso de desinversión.
El proyecto busca visibilizar una crisis que, tras años de deterioro acumulado, pone en jaque una de las actividades productivas más representativas del interior bonaerense.
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