Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto "abuso sexual simple"

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La policía mendocina aprehendió anoche al padre de Enzo Pérez, el exvolante de Estudiantes de La Plata, raíz de una acusación por abuso sexual simple. El operativo tuvo lugar en el área de la Subcomisaría Coquimbito de la ciudad de Maipú y la instrucción de la causa fue asumida por la fiscal María de las Mercedes Moya, quien analiza los elementos recolectados tras la denuncia formalizada contra el familiar del actual mediocampista de Argentinos Juniors con pasado en River Plate y en la Selección Nacional.
Carlos Francisco Pérez, de 68 años, fue arrestado en la vivienda que compartía con su pareja sobre la calle Montecaseros, luego de que la mujer se presentara ante las autoridades. El inicio de las actuaciones judiciales se originó a partir del relato que la hija menor de la mujer le brindó a su madre sobre un episodio ocurrido días antes en ese domicilio, lo que motivó el traslado de la fuerza de seguridad para dar cumplimiento a la orden de captura.
De acuerdo a los datos preliminares del expediente, la situación que derivó en la aprehensión habría sucedido el último sábado en horas de la noche. La niña, de 12 años, describió una actitud indebida del hombre mientras ella se encontraba en la planta baja de la casa y su madre permanecía en el sector superior de la propiedad.
En el testimonio brindado por la madre se detalla que la menor bajó al comedor para retirar un cargador y que en ese momento Pérez intentó retenerla. El relato judicial indica que el hombre la abrazó, buscó besarla en la boca y le habría manifestado una frase referida a la posibilidad de estar juntos, ante lo cual la niña se retiró del lugar de forma inmediata.
Una vez que la mujer tomó conocimiento de lo sucedido, decidió abandonar la vivienda junto a su hija y contactar a la policía. Con esta información, el fiscal de turno ordenó que se hiciera efectiva la detención, la cual se concretó minutos antes de las 22:00 en la misma residencia donde habrían ocurrido los hechos mencionados.
El sospechoso permanece alojado en una dependencia policial a la espera de que se complete la ratificación y ampliación de la denuncia en los tribunales. Simultáneamente, se dio aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario para que los profesionales del área comiencen con el abordaje correspondiente y brinden asistencia en el marco de la normativa vigente para estos casos.
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En las próximas etapas del proceso se llevarán a cabo las declaraciones testimoniales y los peritajes técnicos necesarios para determinar la gravedad del hecho. Estos elementos resultarán determinantes para que el Ministerio Público Fiscal resuelva la situación procesal de Pérez en el corto plazo.
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