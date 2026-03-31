Ansiedad y expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver

Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Una escopeta escondida, disparos y muerte: el drama en la escuela donde un alumno asesinó a otro
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe
Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Uno de los economistas más influyentes de Milei prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Sigue el paro en facultades y colegios de la UNLP: alta adhesión en el primer día de huelga docente
Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Howards vuelve a encender sus luces con la nueva serie de Harry Potter y ya existe máxima expectativa entre los fanáticos.
Con una propuesta que promete ser fiel a los libros, la serie de Harry Potter y la piedra filosofal marcará el inicio de un proyecto pensado para desarrollarse durante una década.
Allí, el papel de Harry Potter estará a cargo de Dominic McLaughlin, actor escocés que se mostró muy feliz por obtener el papel. Ron Weasley y Hermione Granger no faltarán en esta producción y quienes protagonizarán a los personajes serán Arabella Stanton y Alastair Stour.
Por otra parte, los niños estarán acompañados por actores adultos de renombre como: John Lithgow, que actuó en Cónclave y The Crown, estará en el rol de Albus Dumbledore. Janet McTeer, de Misión Imposible, será Minerva McGonagall.
Respecto de la fecha de estreno se supo que la primera temporada comenzará el 25 de diciembre de 2026, justo para Navidad.
Aquí, hay que destacar que la producción audiovisual estaba pensada para estrenarse directamente en 2027 y pudieron adelantarla.
LE PUEDE INTERESAR
Re enamorado: la reacción de Lizardo Ponce tras la eliminación de Gran Hermano de su novio, Franco Poggio
LE PUEDE INTERESAR
Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini
Asimismo, la serie comenzará adaptando el primer libro de la saga, con una estructura de ocho episodios.
Cada capítulo buscará profundizar en los detalles que no siempre pudieron desarrollarse en las películas, ofreciendo una experiencia más completa dentro de Hogwarts.
La plataforma será HBO Max y desde el servicio de streaming tomaron la decisión de estrenar un capítulo por semana. De esta manera los próximo capítulos post estreno quedarán de esta manera:
El día 3 de enero de 2027 se habilitará el capítulo dos, el 10 de enero los fans podrán ver el capítulo, el episodio cuatro estará disponible el 17 de enero, el episodio cinco estrena el 24 de enero.
El capítulo seis los fans lo podrán disfrutar a partir del 31 y de enero y el capítulo siete y ocho se estrenarán los días 7 y 14 de febrero respectivamente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí