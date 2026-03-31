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Ansiedad y expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver

31 de Marzo de 2026 | 08:04

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Howards vuelve a encender sus luces con la nueva serie de Harry Potter y ya existe máxima expectativa entre los fanáticos.

Con una propuesta que promete ser fiel a los libros, la serie de Harry Potter y la piedra filosofal marcará el inicio de un proyecto pensado para desarrollarse durante una década.

Allí, el papel de Harry Potter estará a cargo de Dominic McLaughlin, actor escocés que se mostró muy feliz por obtener el papel. Ron Weasley y Hermione Granger no faltarán en esta producción y quienes protagonizarán a los personajes serán Arabella Stanton y Alastair Stour.

Por otra parte, los niños estarán acompañados por actores adultos de renombre como: John Lithgow, que actuó en Cónclave y The Crown, estará en el rol de Albus Dumbledore. Janet McTeer, de Misión Imposible, será Minerva McGonagall.

Respecto de la fecha de estreno se supo que la primera temporada comenzará el 25 de diciembre de 2026, justo para Navidad.

Aquí, hay que destacar que la producción audiovisual estaba pensada para estrenarse directamente en 2027 y pudieron adelantarla.

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Asimismo, la serie comenzará adaptando el primer libro de la saga, con una estructura de ocho episodios.

Cada capítulo buscará profundizar en los detalles que no siempre pudieron desarrollarse en las películas, ofreciendo una experiencia más completa dentro de Hogwarts.

La plataforma será HBO Max y desde el servicio de streaming tomaron la decisión de estrenar un capítulo por semana. De esta manera los próximo capítulos post estreno quedarán de esta manera:

El día 3 de enero de 2027 se habilitará el capítulo dos, el 10 de enero los fans podrán ver el capítulo, el episodio cuatro estará disponible el 17 de enero, el episodio cinco estrena el 24 de enero.

El capítulo seis los fans lo podrán disfrutar a partir del 31 y de enero y el capítulo siete y ocho se estrenarán los días 7 y 14 de febrero respectivamente.

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