Nuevo parte médico de los heridos por el alumno que disparó en la escuela de Santa Fe

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Seis de los ocho heridos fueron dados de alta y el último parte médico confirmado por fuentes de la provincia de Santa Fe detalla que dos pacientes continúan internados.
El chico, de 13 años, cumple su primer día de internación en sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. Acerca de su estado de salud, informaron que permanece clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor. Continúa internado con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.
Sobre el otro paciente, de 15 años, transcurre su internación estable, lúcido, en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, ubicado en la ciudad de Rafaela, sin complicaciones inherentes a sus lesiones. También cuenta con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.
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