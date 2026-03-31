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Política y Economía

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más influyentes de Javier Milei, prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave

Explicó por qué cree que “van a salir dólares por las orejas”

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más influyentes de Javier Milei, prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave
31 de Marzo de 2026 | 07:25

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Uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei lanzó una advertencia que combina optimismo y cautela sobre el rumbo económico del país: Argentina podría enfrentar una fuerte entrada de dólares en los próximos meses, siempre y cuando el programa económico no sufra desvíos.

Se trata de Ricardo Arriazu, un referente habitual en el análisis macroeconómico y cercano al oficialismo, quien planteó que el escenario podría volverse altamente favorable en términos de divisas. Según su visión, “van a salir dólares por las orejas”, en referencia a una eventual abundancia de ingresos externos.

Sin embargo, el economista puso una condición central para que ese escenario se concrete: evitar errores en la conducción económica. En sus palabras, todo dependerá de “no chocar la calesita”, una metáfora que alude a la necesidad de sostener el rumbo sin sobresaltos ni decisiones que generen desconfianza.

El rol clave de la confianza y una condición

Arriazu remarcó que el factor determinante para que ingresen capitales será la confianza en el programa económico. En ese sentido, destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal, una política monetaria consistente y reglas claras para los inversores.

De acuerdo con su análisis, si se sostienen estas condiciones, podrían llegar inversiones vinculadas a sectores estratégicos como la energía, el agro y la minería, generando un flujo significativo de divisas hacia el país.

A pesar del tono optimista, el economista advirtió que este proceso no está exento de riesgos. Un ingreso masivo de dólares podría generar tensiones, especialmente si no se administra correctamente el tipo de cambio o si impacta en los precios internos.

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En ese marco, insistió en que el desafío del Gobierno será administrar esa eventual abundancia sin provocar desequilibrios macroeconómicos ni perder competitividad.

El contexto del programa económico

Las declaraciones se dan en un momento en el que el Gobierno apuesta a consolidar la estabilidad macroeconómica, con foco en el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación.

En ese escenario, la posibilidad de una mayor disponibilidad de dólares aparece como un elemento clave para fortalecer las reservas, sostener la actividad y mejorar las expectativas del mercado.

La advertencia de Arriazu sintetiza así el momento económico: un potencial escenario de abundancia, pero condicionado a la disciplina y a la consistencia de las políticas. El margen de error, según su mirada, es limitado.

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