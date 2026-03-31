Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas

Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas
31 de Marzo de 2026 | 12:17

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata llevó adelante nuevos operativos de control vehicular en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de ordenar la circulación, reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Los procedimientos fueron realizados por la Secretaría de Seguridad como parte de un esquema de prevención periódico que se despliega en diversos puntos del partido.

Las intervenciones se desarrollaron en puntos estratégicos como avenida 53 entre 24 y 25; diagonal 73 y 70; avenida 520 y 143; avenida 60 y 161; calle 24 entre 38 y 39; diagonal 79 entre 1 y 115; avenida 7 y 507; y avenida 137 y 72. También en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y diagonal 74; avenida 526 entre 16 y 17; avenida 19 y 71; avenida 7 y 50; e inmediaciones de Plaza Malvinas, entre otras intersecciones. 

Durante los operativos se fiscalizaron más de 700 motovehículos en distintos corredores y accesos estratégicos y se concretó el secuestro de 25 rodados por distintas infracciones a la normativa vigente.

Desde el Municipio destacaron que estos controles continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad, con el fin de fortalecer la seguridad vial y promover una circulación más ordenada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: lectura y encuentro de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

Clausuraron el Mostaza del Camino Centenario: ¿qué pasó?

Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo

Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata

IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"

Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Últimas noticias de La Ciudad

Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril

En medio del paro en la UNLP, la Justicia exigió que se ejecute la ley de financiamiento universitario

El drama de ser inquilino: el 70% está endeudado y el 20% se mudó por no poder pagar

"Lisboa" de la Casa de Papel visitó La Plata y fue declarada "Huésped de Honor"
Policiales
Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto "abuso sexual simple"
Nuevo parte médico de los heridos por el alumno que disparó en la escuela de Santa Fe
Cuatro muertos en la Ruta 5 por choque frontal entre un auto y un camión
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Horror en Santa Fe: cuando la violencia escolar rompe su excepcionalidad y obliga a mirar el espejo de Estados Unidos
Información General
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Deudores alimentarios: su registro se disparó más de un 100% durante el último año
Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Espectáculos
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Mario Pergolini volvió con “Otro día perdido” y Luisana Lopilato fue la invitada de lujo 
Primer premio ACE: la emoción de Ana María Picchio a sus 80 años reconocida cómo “Mejor actriz protagónica”
Ansiedad y expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver
Deportes
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
Colapinto confirmó su exhibición en Argentina: "Nos vemos en casita"
Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido
Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla