Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas

La Municipalidad de La Plata llevó adelante nuevos operativos de control vehicular en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de ordenar la circulación, reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Los procedimientos fueron realizados por la Secretaría de Seguridad como parte de un esquema de prevención periódico que se despliega en diversos puntos del partido.

Las intervenciones se desarrollaron en puntos estratégicos como avenida 53 entre 24 y 25; diagonal 73 y 70; avenida 520 y 143; avenida 60 y 161; calle 24 entre 38 y 39; diagonal 79 entre 1 y 115; avenida 7 y 507; y avenida 137 y 72. También en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y diagonal 74; avenida 526 entre 16 y 17; avenida 19 y 71; avenida 7 y 50; e inmediaciones de Plaza Malvinas, entre otras intersecciones.

Durante los operativos se fiscalizaron más de 700 motovehículos en distintos corredores y accesos estratégicos y se concretó el secuestro de 25 rodados por distintas infracciones a la normativa vigente.

Desde el Municipio destacaron que estos controles continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad, con el fin de fortalecer la seguridad vial y promover una circulación más ordenada.