Re enamorado: la reacción de Lizardo Ponce tras la eliminación de Gran Hermano de su novio, Franco Poggio

El novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio, fue eliminado por decisión del voto del público de Gran Hermano tras quedar en un mano a mano con Brian Sarmiento.

Así, horas después, el periodista de La Casa Stream quiso expresarle su cariño en las redes en una reacción sincera para su pareja.

Con una foto donde aparecen abrazados cariñosamente en el estudio de GH, Lizardo Ponce posteó en sus stories de Instagram: "No puedo ni explicar cuánto necesitaba este abrazo. Estoy muy orgulloso de vos, de tus valores, tu educación y el respeto que te caracterizó más allá de todo. Todos los que te conocemos somos afortunados de tenerte cerca y de poder compartir la vida con vos".

"Estoy seguro de que se viene todo lo increíble que te merecés. Al fin juntos de nuevo, te amo mi amor", siguió Lizardo.

Para el final, dejó el agradecimiento a todos los que acompañaron la estadía de Franco en Generación Dorada desde la pantalla del televisor: "Y muchas gracias a todos por su apoyo, sus votos y sus mensajes de aliento. Lo valoro muchísimo".

Recordemos que, Franco es un joven de 24 años, originario de la provincia de San Juan, que se desempeña como modelo y es estudiante de psicología.

Allí, decidió sumarse a GH Generación Dorada para ganar fama y seguir creciendo en su carrera. Un desafío que quiso afrontar.

Franco ingresó a la casa de Gran Hermano el 24 de febrero de 2026, despidiéndose de Lizardo ante las cámaras. Desde ese momento inició su camino en el juego con la idea de ser uno de los favoritos o destacados del programa. Pero su juego no lo ayudó.

Ahora, Franco Poggio fue eliminado del reality tras enfrentarse en la placa contra Brian Sarmiento, quien terminó siendo un peso pesado en el GH, dejando en claro la rivalidad entre diferentes grupos.

Finalmente, Lizardo y Franco afianzaron su relación, al punto que hubo presentación oficial. Aunque llevaban tiempo juntos, Ponce lo presentó formalmente a sus seguidores en julio de 2024 a través de sus plataformas y el programa Rumis.