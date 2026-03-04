Desde una escuela, Kicillof cargó contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar ayer contra el presidente, Javier Milei, al que acusó de “destruir” las capacidades del Estado. Lo hizo al inaugurar la Escuela Técnica 6 y la Primaria 59 de Avellaneda, dando inicio a su vez al ciclo lectivo 2026 en territorio bonaerense, tras el paro gremial concretado el lunes.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof advirtió que el contexto en el que comienzan las clases es “muy difícil” por las políticas públicas del Gobierno nacional que, advirtió, no sólo se retiró de sus responsabilidades, sino que además intenta asfixiar a las provincias. Aún así en la provincia de Buenos Aires seguiremos apostando a más escuelas, más inversión y más futuro”, prometió.

El mandatario provincial insistió en que “en materia educativa (Milei) no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público. El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes y pibas la oportunidad de que tengan un futuro mejor”.

En la misma línea, Kicillof remarcó que “cada vez que viene un gobierno de derecha” se “ensaña” con las escuelas técnicas y les “corta los presupuestos”, porque en su modelo de país “no hay lugar para la producción nacional”.

De esta manera, el Gobernador volvió a distanciarse de la administración Milei al ratificar que en la Provincia rige “un pensamiento diametralmente opuesto”, ya que “se invierte y se apuesta” a la educación técnica, que consideró “un engranaje clave” tanto para el futuro de la industria como para el “desarrollo y la soberanía”.