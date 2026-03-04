Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Buscan las responsabilidades penales. ¿Una tragedia que se pudo evitar?

Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después

Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
4 de Marzo de 2026 | 01:14
Edición impresa

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan empezó ayer en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, donde se sitúa la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, y buscará determinar cuáles fueron las responsabilidades penales sobre la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

La Justicia dirime si la implosión del submarino de la Armada que causó la muerte de sus 44 tripulantes fue una tragedia “previsible y evitable”, como sostuvieron la fiscalía y la querella en el inicio del juicio oral.

Los restos del submarino ARA San Juan, de fabricación alemana, fueron localizados un año después de su desaparición. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la provincia de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos se lleva a cabo el juicio.

En el tribunal, ante los cuatro exoficiales de la Armada acusados, la fiscalía expuso que “no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio”. Los informes indicaron que estaba excedido el plazo de reparación recomendado en 26 meses y que el deterioro significó “un aumento del riesgo en desmedro de la integridad física de sus tripulantes”. Hoy comenzará la indagatoria a los acusados.

“Van a responder preguntas, veremos cuál es su estrategia. Hubo 44 muertes, hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino, hubo alarmas que no se escucharon en una navegación anterior (...) ante toda esa prueba, es muy baja la chance de que esto quede impune”, declaró al término de la audiencia la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familiares.

El fiscal Julio Zárate consideró que el Ministerio Público reunió “suficientes pruebas para avanzar en condenas”.

LE PUEDE INTERESAR

Dura réplica de la UIA y otros empresarios a Milei

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La oposición reclamó por la actividad económica y la inseguridad

El submarino zarpó desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata cuando despareció. El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje.

Su búsqueda aunó a decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

En el ingreso al tribunal una bandera argentina muestra los rostros de las 44 víctimas con la leyenda “honor y gloria a nuestros héroes en patrulla eterna”, única alusión en una ciudad desolada e indiferente al proceso que alberga.

“Los nadies”

Ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer, acudió a la apertura del juicio, transmitido por Youtube. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó la abogada Carreras.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años (...). Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó.

Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado, castigados con penas de 1 a 5 años.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa.

En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia.

“Invisibilizar”

La Justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, donde residían los tripulantes y tres de los cuatro acusados. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada durante el tiempo que duró la búsqueda y luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025.

“Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares y siguió la audiencia por videoconferencia.

“Este es el primer proceso, todavía no terminó la investigación sobre los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado.

El juicio

Carreras confió en que los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

La tercera semana de marzo comenzarán a declarar los testigos. Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana.

La hipótesis es que un fallo de válvula permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

Autoridades desplegaron un operativo de captura

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial

Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Deportes
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Piovi y el análisis tras el paso en falso en UNO: “Nos faltó puntería y estar más firmes”
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas
Información General
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Policiales
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla