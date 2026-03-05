Javier Milei y un duro mensaje a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
El jefe de Estado rompió el silencio tras las crecientes tensiones con diversos sectores del poder tradicional y el reciente conflicto con la cúpula del fútbol nacional. En una declaración con un alto voltaje político, Javier Milei estableció una frontera clara entre su estilo de conducción y la experiencia de Juntos por el Cambio durante el período 2015-2019.
Su mensaje central fue la defensa de la autoridad presidencial frente a los intentos de presión de lo que denomina "la casta": "No me van a llevar puesto como a Macri".
El presidente enfatizó que bajo ninguna circunstancia permitirá que su administración sufra el mismo desgaste o las maniobras de desestabilización que, según su visión, afectaron al expresidente Mauricio Macri. El líder de La Libertad Avanza sostiene que el respaldo de la ciudadanía y la firmeza de sus convicciones económicas funcionan como un blindaje ante cualquier medida de fuerza o resistencia corporativa.
Durante su intervención, el mandatario destacó que su legitimidad nace de un mandato de cambio profundo que no admite términos medios. Milei asocia la caída en la imagen y la eficacia de gobiernos anteriores a la búsqueda de consensos con sectores que, a su juicio, solo pretenden el mantenimiento de privilegios.
La frase donde asegura que no permitirá que lo "lleven puesto" funciona como un aviso directo tanto para los sindicatos como para los gobernadores y los directivos deportivos que iniciaron un cese de actividades. Para el Ejecutivo, la diferencia fundamental con el pasado radica en la velocidad de las decisiones y en la ausencia de temor ante el costo político de las reformas estructurales.
Este endurecimiento del discurso ocurre en una semana clave para la economía, con el foco puesto en la inflación y la estabilidad del mercado cambiario. El presidente busca transmitir seguridad a sus seguidores y a los inversores extranjeros al demostrar que tiene el control total de la agenda pública, a pesar de los frentes de conflicto que permanecen abiertos.
