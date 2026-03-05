Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Javier Milei y un duro mensaje a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

Javier Milei y un duro mensaje a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"
5 de Marzo de 2026 | 21:55

Escuchar esta nota

El jefe de Estado rompió el silencio tras las crecientes tensiones con diversos sectores del poder tradicional y el reciente conflicto con la cúpula del fútbol nacional. En una declaración con un alto voltaje político, Javier Milei estableció una frontera clara entre su estilo de conducción y la experiencia de Juntos por el Cambio durante el período 2015-2019.

Su mensaje central fue la defensa de la autoridad presidencial frente a los intentos de presión de lo que denomina "la casta": "No me van a llevar puesto como a Macri".

El presidente enfatizó que bajo ninguna circunstancia permitirá que su administración sufra el mismo desgaste o las maniobras de desestabilización que, según su visión, afectaron al expresidente Mauricio Macri. El líder de La Libertad Avanza sostiene que el respaldo de la ciudadanía y la firmeza de sus convicciones económicas funcionan como un blindaje ante cualquier medida de fuerza o resistencia corporativa.

Durante su intervención, el mandatario destacó que su legitimidad nace de un mandato de cambio profundo que no admite términos medios. Milei asocia la caída en la imagen y la eficacia de gobiernos anteriores a la búsqueda de consensos con sectores que, a su juicio, solo pretenden el mantenimiento de privilegios.

La frase donde asegura que no permitirá que lo "lleven puesto" funciona como un aviso directo tanto para los sindicatos como para los gobernadores y los directivos deportivos que iniciaron un cese de actividades. Para el Ejecutivo, la diferencia fundamental con el pasado radica en la velocidad de las decisiones y en la ausencia de temor ante el costo político de las reformas estructurales.

Este endurecimiento del discurso ocurre en una semana clave para la economía, con el foco puesto en la inflación y la estabilidad del mercado cambiario. El presidente busca transmitir seguridad a sus seguidores y a los inversores extranjeros al demostrar que tiene el control total de la agenda pública, a pesar de los frentes de conflicto que permanecen abiertos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Política y Economía

¿Guiño a Tapia?: Mahiques asumió y les pidió la renuncia a los titulares de la la IGJ y la UIF que investigaban a la AFA

Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Bullrich recibió a Nahuel Gallo y Abad le regaló la camiseta de Boca
Información General
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
Policiales
La muerte de Rocío en La Plata: familiares marcharán en el 8M
Un adolescente de 14 años provocó un trágico accidente en una ruta bonaerense
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Deportes
Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca, anunció su retiro: “Es muy difícil salir bien”
"Es mejor que Pelé": Donald Trump recibió a Messi y varios ex Pinchas junto al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca
Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?
Estudiantes vs Rosario Central por la Supercopa Internacional: una nueva alternativa y el efecto Di María
Boca tras los pasos de Alan Lescano: Gimnasia sigue con atención las negociaciones
Espectáculos
Ian Lucas se cansó de Evangelina Anderson y contó la verdad de su relación: “Lo que viví fue real”
Tras ser arrestada por conducir ebria, habrían encontrado una “sustancia desconocida” en el auto de Britney Spears
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla