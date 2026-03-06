Gran Hermano: se conocieron los primeros dos salvados de la primera "placa planta" 

Después de la primera placa común y la eliminación de Gabriel Lucero, Gran Hermano: Generación Dorada estrenó la polémica "placa planta".

Se trata de una nueva modalidad que busca señalar a los participantes que no se integran o no juegan activamente dentro de la casa.

Esta semana, la dinámica dejó sus primeros resultados, marcando un hito en la temporada y generando fuertes reacciones tanto dentro de la casa como entre los televidentes. Luego de ser nominados por sus propios compañeros durante el último miércoles, los primeros dos participantes en salir de la placa planta lograron asegurar su estadía por una semana más.

Así, el primero en ser salvado fue Juanicar, quien había sido fulminado por Franco Poggio, el líder de la semana. Sorprendiendo a la casa, Juani obtuvo la menor cantidad de votos del público para abandonar la casa, quedando así fuera del riesgo de eliminación.

Por su parte, el segundo participante en asegurar su permanencia fue Yisela Yipio, quien rápidamente se acercó a abrazar a integrantes de uno de los grupos ya consolidados dentro de la casa: Daniela De Lucía, Andrea del Boca y Jenny Mavinga.

Allí, esta salvación confirmó que el juego dentro de la casa no es visto como se ve afuera y que la uruguaya podría convertirse en una jugadora adorada por el público.

Vale destacar que, la primera experiencia con la placa planta se dio por decisión de los participantes, siguiendo su propio criterio sobre quiénes no vienen jugando como se esperaba.

Pero, Atención: tras las críticas de los televidentes en las redes, el conductor anunció un cambio para próximas ediciones.

A partir de ahora será el público quien seleccione directamente a los nominados antes de definir al eliminado, sumando así un factor de participación más activo. .