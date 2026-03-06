Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso crear el Registro de Casos de Género, con el fin de centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.

Así lo anunció la presidenta del Tribunal, Hilda Kogan, en el marco del encuentro realizado ayer en el Teatro Argentino de La Plata, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Kogan afirmó que su implementación permitirá tener un panorama integral y a la vez más exhaustivo sobre el entramado de la violencia de género.

La herramienta de gestión, según se indica en la resolución adoptada por la Corte provincial, recopilará datos precisos para la evaluación y el perfeccionamiento del abordaje de los conflictos atravesados por asimetrías en cuestiones de género.

El alcance del registro, se agregó, no se limita exclusivamente a procesos en los que se denuncien hechos de violencia sino que procura, además, relevar aquellos casos donde se verifiquen situaciones de discriminación, desigualdad o afectación diferenciada.

De este modo, se busca garantizar un análisis contextual integral que facilite la adopción de decisiones judiciales con una efectiva perspectiva de género que mejore la calidad de la respuesta institucional ante las vulnerabilidades detectadas.

