Una joven superó el shock y pudo contar un abuso

Una joven decidió romper el silencio y denunciar un abuso sexual que, según relató, sufrió meses atrás tras una fiesta junto a amigos.

La presentación judicial de la víctima, que por ese entonces tenía 17 años, se concretó recientemente, tras haber atravesado un proceso personal y psicológico para poder contar lo sucedido.

En su declaración, la chica, que reside en Los Hornos, aseguró que el episodio ocurrió en un departamento del barrio porteño de Boedo y señaló a dos jóvenes como los responsables de los tocamientos que, según afirmó, ocurrieron cuando se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, las que debió consumir forzada por sus acompañantes.

A quienes señaló como responsables del hecho fueron dos jóvenes de 19 años.

De acuerdo a la denuncia, todo comenzó el 20 de diciembre de 2025 cuando un amigo la invitó a una reunión que se realizaría en San Antonio de Padua. Antes de ir al evento, un grupo de jóvenes se reunió en un departamento de Boedo para prepararse y luego se trasladaron hasta la fiesta. En ese grupo estaba la denunciante.

Durante la madrugada, dos de los presentes regresaron al departamento junto a la damnificada y otras personas. Horas más tarde, cerca de las 5 o 6 de la mañana, ella volvió al lugar junto a dos jóvenes, quienes se quedaron allí viendo una película.

La joven relató que en ese momento comenzaron a consumir estupefacientes y que, tras insistirle, ingirió ketamina y MD.

Según explicó, casi de inmediato perdió el control de su cuerpo y quedó en un estado de confusión, aunque mantenía algunos recuerdos de lo ocurrido.

En su testimonio sostuvo que mientras estaba recostada sintió que uno de los jóvenes le tocaba los pechos por debajo de la ropa. Al incorporarse, advirtió que ambos la habían manoseado y notó además que le faltaba una prenda superior que recordaba tener puesta antes de consumir las sustancias.

Siempre según su relato, minutos después volvió a desvanecerse y al recuperarse parcialmente percibió que uno de ellos le tocaba la cola por encima de la ropa. Cuando les preguntó si la habían tocado, aseguró que los jóvenes lo admitieron con naturalidad.

Tras lo ocurrido, la denunciante decidió retirarse del lugar y regresó a La Plata acompañada por uno de los acusados, quien durante el viaje le habría manifestado que estaba enamorado de ella.

La joven afirmó que posteriormente le contó lo sucedido a dos amigas y que tiempo después decidió formalizar la denuncia al haber cumplido la mayoría de edad. También indicó que recientemente recibió amenazas vinculadas al caso. Aclaró que no hubo penetración ni otros actos sexuales.