Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata

El auto que embistió a Eugenia Carril, una de las víctimas de este 2026

En la jornada de ayer se cumplieron 30 años de una tragedia que sacudió a La Plata y que, con el paso del tiempo, se transformó en un caso emblemático dentro de la historia judicial bonaerense. La noche del 5 de marzo de 1995, Gabriela Fernández, una joven de 18 años, murió atropellada en pleno centro de la ciudad por un conductor que manejaba alcoholizado, a contramano y a una velocidad muy superior a la permitida.

El hecho ocurrió en la zona de diagonal 74 y 47. Gabriela se encontraba en la esquina junto a su hermana Marisel y una amiga cuando fueron embestidas por una coupé Renault Fuego conducida por Eduardo Cañas, que entonces tenía 21 años. Según las pericias realizadas en la investigación, el auto circulaba a más de 70 kilómetros por hora y el conductor presentaba signos de haber ingerido alcohol.

El impacto fue brutal. Gabriela murió en el acto, mientras que las otras dos jóvenes resultaron con heridas de distinta consideración y debieron ser trasladadas a un hospital de la ciudad.

Tras el atropello, el conductor no se detuvo a asistir a las víctimas. Continuó su marcha, protagonizó otros choques y finalmente abandonó el vehículo para huir del lugar. Caminó varias cuadras y tomó un taxi que lo llevó hasta su casa, en Berisso, donde más tarde fue detenido por la Policía.

El caso tuvo un fuerte impacto social y también judicial. En un primer momento, el juez que intervino en la causa modificó la calificación legal del expediente y procesó a Cañas por homicidio simple con dolo eventual, una figura que implica que el autor pudo representarse la posibilidad de provocar la muerte de alguien con su conducta.

Aquella decisión fue considerada inédita en la provincia de Buenos Aires para un hecho de tránsito y abrió un debate que se extendería durante años sobre la responsabilidad penal de quienes conducen de manera temeraria.

Sin embargo, en el juicio los camaristas resolvieron cambiar nuevamente la calificación y condenaron al conductor por homicidio culposo y lesiones culposas. La pena impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión, una condena excarcelable que le permitió recuperar la libertad de inmediato. Además, fue inhabilitado para conducir por diez años.

Más allá del desenlace judicial, el caso quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad y marcó un punto de inflexión en el debate sobre la violencia vial. De hecho, a partir de aquel hecho se estableció el 5 de marzo como el Día de la Conciencia Ciudadana y Respeto por el Prójimo en el Tránsito, una fecha destinada a promover la responsabilidad al volante.

Treinta años después, la discusión sobre las penas y la responsabilidad penal en los siniestros viales sigue vigente. En los últimos tiempos, causas resonantes volvieron a instalar el debate sobre la aplicación de figuras más graves, como el dolo eventual, cuando se considera que el conductor debió prever el riesgo mortal de su conducta.

Casos recientes, como el de la joven conocida mediáticamente como “Toretto” o el del abogado acusado de atropellar y matar a una médica en La Plata, reavivaron las discusiones sobre los límites entre el homicidio culposo y las figuras penales más severas.

En paralelo, las estadísticas mantienen encendida la alarma. La inseguridad vial continúa siendo una problemática grave en la región. Según registros recientes, en lo que va de 2026 ya se contabilizan al menos 13 víctimas fatales por siniestros de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada, mientras que durante 2025 la cifra alcanzó las 80 muertes.

El drama volvió a quedar expuesto en los últimas semanas con casos recientes que terminaron en tragedia, como el de Eugenia Carril, la joven de 18 años embestida por un pintor en 3 y 96, cuya muerte reavivó el debate sobre la imprudencia al volante y sus consecuencias.

Lo cierto es que tres décadas después, el caso de Gabriela Fernández sigue siendo referencia cada vez que se debate la responsabilidad penal al volante.