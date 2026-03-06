Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos

Susana Giménez regresó a la Argentina luego de haber pasado más de un mes en España.

Así, lo primero que hizo fue reencontrarse con amigos en un asado, donde se pudieron ver las primeras imágenes de la diva totalmente renovada.

Entre otras cosas, el viaje a Madrid fue para festejar su cumpleaños número 82, también para renovar su figura en un centro que parece que es revolucionario y dónde concurren grandes artistas de todo el mundo.

desde la pantalla chica, comentaron sobre el tema: “Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, recordemos que ella se operó las caderas”.

“Hay una maquina nueva en Madrid que vas todos los días durante un mes, se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva. Esplendida y que no le duele nada”.

“Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y, de cadera, fue a Madrid, a una clínica que van los mega, con una máquina por la que todos quieren pasar y vino nueva”, cerraron sobre el tema en los diferentes programas de espectáculo.