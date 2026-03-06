Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump

Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar.

Primero los datos...

Fin. https://t.co/pqYjjvslRM — Javier Milei (@JMilei) March 6, 2026

El presidente Javier Milei reposteo un video de 2018 durante una entrevista en el Canal de la Ciudad de Buenos Aires en el que defendía a Lionel Messi de las críticas que recibía en ese momento.

El posteo se produjo poco después de la visita del futbolista al presidente Donald Trump. El encuentro tuvo lugar en la Casa Blanca tras una invitación oficial extendida al Inter Miami CF, equipo que se consagró en la Major League Soccer 2025.

“Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos… Fin”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En aquel momento televisivo, el actual presidente recurrió a los números estadísticos para blindar al astro argentino frente a las críticas por su falta de títulos con nuestro país en ese período. Bajo la premisa de que "los datos están primero", Milei desglosó una abrumadora hoja de ruta estadística que contabilizaba más de mil goles en poco más de 1.100 partidos, sumando sus etapas formativa y profesional.

Según el mandatario argentino, la magnitud de esas cifras no solo resultaba inédita en la historia del deporte, sino que concluyó de forma tajante que el rendimiento de Messi desafiaba cualquier lógica competitiva, definiéndolo como un fenómeno "imposible".

