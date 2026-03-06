Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump

Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump
6 de Marzo de 2026 | 11:31

Escuchar esta nota

 

El presidente Javier Milei reposteo un video de 2018 durante una entrevista en el Canal de la Ciudad de Buenos Aires en el que defendía a Lionel Messi de las críticas que recibía en ese momento.

El posteo se produjo poco después de la visita del futbolista al presidente Donald Trump. El encuentro tuvo lugar en la Casa Blanca tras una invitación oficial extendida al Inter Miami CF, equipo que se consagró en la Major League Soccer 2025.

“Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos… Fin”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

LEA TAMBIÉN

La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé

En aquel momento televisivo, el actual presidente recurrió a los números estadísticos para blindar al astro argentino frente a las críticas por su falta de títulos con nuestro país en ese período. Bajo la premisa de que "los datos están primero", Milei desglosó una abrumadora hoja de ruta estadística que contabilizaba más de mil goles en poco más de 1.100 partidos, sumando sus etapas formativa y profesional.

Según el mandatario argentino, la magnitud de esas cifras no solo resultaba inédita en la historia del deporte, sino que concluyó de forma tajante que el rendimiento de Messi desafiaba cualquier lógica competitiva, definiéndolo como un fenómeno "imposible".
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Un gremio docente aceptó la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
Últimas noticias de Política y Economía

Renunció el titular de la IGJ

Se dispara el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente y es inminente el impacto en las naftas

La CGT presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral

Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Policiales
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla