Más cambios: Mahiques le ofreció a Amerio la Procurador del Tesoro de la Nación

El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación en reemplazo de Santiago Castro Videla, según señalaron fuentes oficiales.

Apenas asumió, la mano del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a sentirse, ya que le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora, de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a la prensa. El objetivo del flamante ministro es contar con su propio equipo.

El viceministro de Justicia será Santiago Viola, lugar que correspondía a Amerio.