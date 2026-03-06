Murió el hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo de La Plata

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo
"El Bioparque La Plata lamenta profundamente informar el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo macho de casi 26 años que vivía en el predio", fue el comunicado que envió esta mañana el municipio para informar sobre el fallecimiento del histórico animal del ex Zoo platense, un verdadero símbolo. Tras la reciente pérdida del chimpancé "Tomy" ocurrida el pasado 4 de febrero, este viernes se dio a conocer esta triste noticia.
Hipolito nació en cautiverio en el año 2000; a sus 5 años fue trasladado a una institución zoológica, para posteriormente ingresar al actual Bioparque La Plata, ya con 8 años de edad. En esta institución formó pareja con una hembra llamada Mafalda y juntos tuvieron una cría llamada Felipe.
Hipólito era un animal muy colaborador con toda persona que trabajaba con él. Se caracterizaba por su temperamento tranquilo, lo que facilitaba las rutinas diarias de manejo y cuidado.
A lo largo de los años desarrolló un vínculo de confianza con cuidadores y veterinarios, respondiendo de manera positiva a los entrenamientos y a las intervenciones necesarias para su bienestar.
Su comportamiento estable y su carácter calmo permitieron realizar numerosos controles y procedimientos con menor nivel de estrés para el animal, como por ejemplo cortes de colmillos y limpiezas bucales diarias. Asimismo, en el 2025 se logró realizar extracciones de sangre por entrenamiento; es decir sin sedación y con la colaboración del ejemplar, un método complementario inédito en las instituciones que trabajan con animales silvestres y exóticos en Argentina.
Durante las últimas semanas, el animal venía cursando un cuadro clínico asociado a un proceso digestivo severo. Debido a las características propias de la especie y a las condiciones de manejo necesarias para garantizar su bienestar, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos debieron realizarse bajo protocolos específicos y estrictas medidas de seguridad, con la intervención del equipo técnico especializado (áreas de veterinaria, cuidadores, comportamiento, biología y nutrición).
A lo largo de la evolución clínica se implementaron distintos tratamientos de sostén y manejo paliativo, entre ellos analgésicos, protectores gástricos y antibioticoterapia.
En las últimas horas se agravó su estado general y se produjo un deterioro sistémico. Tristemente, el animal falleció este viernes en horas de la madrugada como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Durante todo este proceso, Hipólito estuvo permanentemente acompañado y monitoreado por el personal del Bioparque, que siguió de cerca su evolución y le brindó los cuidados necesarios.
Es importante destacar que el año pasado Hipólito había sido sometido a una cirugía de alta complejidad que permitió salvar su vida en aquel momento. Ese procedimiento representó un hito para la medicina veterinaria en fauna silvestre, ya que fue el primer caso registrado en Argentina de una intervención de este tipo en un hipopótamo, con resultados positivos en su recuperación posterior.
"El Bioparque La Plata destaca el compromiso y el trabajo permanente del equipo que acompañó su cuidado durante todos estos años, lamenta profundamente su pérdida y agradece el acompañamiento de la comunidad en este momento", indicaron.
