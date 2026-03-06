Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Murió el hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo de La Plata

Murió el hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo de La Plata
6 de Marzo de 2026 | 10:06

Escuchar esta nota

"El Bioparque La Plata lamenta profundamente informar el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo macho de casi 26 años que vivía en el predio", fue el comunicado que envió esta mañana el municipio para informar sobre el fallecimiento del histórico animal del ex Zoo platense, un verdadero símbolo. Tras la reciente pérdida del chimpancé "Tomy" ocurrida el pasado 4 de febrero, este viernes se dio a conocer esta triste noticia.

Hipolito nació en cautiverio en el año 2000; a sus 5 años fue trasladado a una institución zoológica, para posteriormente ingresar al actual Bioparque La Plata, ya con 8 años de edad. En esta institución formó pareja con una hembra llamada Mafalda y juntos tuvieron una cría llamada Felipe. 

Hipólito era un animal muy colaborador con toda persona que trabajaba con él. Se caracterizaba por su temperamento tranquilo, lo que facilitaba las rutinas diarias de manejo y cuidado. 

A lo largo de los años desarrolló un vínculo de confianza con cuidadores y veterinarios, respondiendo de manera positiva a los entrenamientos y a las intervenciones necesarias para su bienestar. 

Su comportamiento estable y su carácter calmo permitieron realizar numerosos controles y procedimientos con menor nivel de estrés para el animal, como por ejemplo cortes de colmillos y limpiezas bucales diarias. Asimismo, en el 2025 se logró realizar extracciones de sangre por entrenamiento; es decir sin sedación y con la colaboración del ejemplar, un método complementario inédito en las instituciones que trabajan con animales silvestres y exóticos en Argentina.

Sus últimas horas en el ex zoo de La Plata

Durante las últimas semanas, el animal venía cursando un cuadro clínico asociado a un proceso digestivo severo. Debido a las características propias de la especie y a las condiciones de manejo necesarias para garantizar su bienestar, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos debieron realizarse bajo protocolos específicos y estrictas medidas de seguridad, con la intervención del equipo técnico especializado (áreas de veterinaria, cuidadores, comportamiento, biología y nutrición).

LE PUEDE INTERESAR

Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio

LE PUEDE INTERESAR

En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027

A lo largo de la evolución clínica se implementaron distintos tratamientos de sostén y manejo paliativo, entre ellos analgésicos, protectores gástricos y antibioticoterapia.

En las últimas horas se agravó su estado general y se produjo un deterioro sistémico. Tristemente, el animal falleció este viernes en horas de la madrugada como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Durante todo este proceso, Hipólito estuvo permanentemente acompañado y monitoreado por el personal del Bioparque, que siguió de cerca su evolución y le brindó los cuidados necesarios.

Es importante destacar que el año pasado Hipólito había sido sometido a una cirugía de alta complejidad que permitió salvar su vida en aquel momento. Ese procedimiento representó un hito para la medicina veterinaria en fauna silvestre, ya que fue el primer caso registrado en Argentina de una intervención de este tipo en un hipopótamo, con resultados positivos en su recuperación posterior.

"El Bioparque La Plata destaca el compromiso y el trabajo permanente del equipo que acompañó su cuidado durante todos estos años, lamenta profundamente su pérdida y agradece el acompañamiento de la comunidad en este momento", indicaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

El nuevo ministro Mahiques echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino, y quien pidió veedores para AFA
Últimas noticias de La Ciudad

Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio

En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027

Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 6 de marzo 
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA
Policiales
VIDEO. Carolina Piparo ya está en los tribunales para declarar en el juicio a su ex: "Espero justicia"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla