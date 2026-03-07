Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Real Madrid logró un triunfazo agónico y le metió presión al Barça

Real Madrid logró un triunfazo agónico y le metió presión al Barça
7 de Marzo de 2026 | 02:56
Edición impresa

En el inicio de la fecha 27 de la liga española, Real Madrid derrotó 2-1 al Celta de Vigo como visitante y quedó a un punto del líder Barcelona. Con varias bajas, el Merengue triunfó en la última del partido gracias a un tanto de Federico Valverde (antes marcaron Tchouaméni y Borja Iglesias). A partir de las 17, Barcelona busca recuperar su ventaja de 4 puntos cuando visite al Bilbao. Además, Atlético Madrid recibe a Real Sociedad a las 14:30. Completan: Osasuna - Mallorca (10:00) y Levante - Girona (12:15).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

En qué provincia es más caro llenar el changuito
Últimas noticias de Deportes

Miramón no llega al partido ante Banfield

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

Coudet suma un hombre de confianza a su staff
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Política y Economía
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La producción industrial sigue en pleno retroceso
La Ciudad
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Inquietud por una toma debajo de un puente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla