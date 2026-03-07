La inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta
Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón
"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Junto a Milei, Trump anunció la creación de una “coalición antinarco” al inaugurar la cumbre Escudo de las Américas
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
Influencer gastronómica de La Plata denunció que un restaurante de Puerto Madero le rompió el auto
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Brian Contreras y Javier Tovar
Columnistas de AFP
Venezuela cerró 2025 con la inflación más alta del mundo: 475%, una brutal aceleración encadenada al descontrol cambiario por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el depuesto Nicolás Maduro.
El gobierno de Donald Trump ha levantado de manera gradual el castigo tras derrocar a Maduro en una incursión militar el 3 de enero.
Delcy Rodríguez, su vicepresidente y cerebro económico, asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington. Ambos países anunciaron la víspera que reanudarán los lazos diplomáticos, rotos en 2019.
El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el dato de la inflación ayer, la primera vez que lo publica desde hace más de un año.
En 2024, Maduro informó que la inflación se situó en 48%, aunque no hubo un informe del banco emisor. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado Venezuela registró el alza de precios más alta del mundo.
“Tengo que zanquear de supermercado a otro. No debe ser”, dijo Alix Aponte, contadora de 58 años en una venta de verduras.
Ante los elevados precios, “un aumento de salario sería muy importante”.
La queja común entre los venezolanos es que el dinero no alcanza entre bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas.
El ingreso promedio se ubica entre los 100 y 300 dólares mensuales, muy por debajo de los 700 dólares que según estimaciones privadas se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.
Solo la inflación de alimentos y bebidas fue 532% en el año. La educación subió 570%; alquileres, 340%; y salud, 445%.
“Un remedio (un medicamento) te vale 7.000” bolívares, se queja Rosa Pérez, de 71 años, que cobra una pensión de 130 bolívares, menos de 1 dólar. “Es demasiado”.
Los comerciantes de un mercado en Caracas coinciden en que las últimas dos semanas estuvieron “muertas” con pocos clientes.
Sindicalistas protestaron más temprano por sus beneficios laborales, prácticamente inexistentes en la última década. Fustigaron tanto al gobierno como al sector empresarial.
“Hoy esa inflación nos está matando y esa inflación es responsabilidad de una política económica mal dirigida”, reclamó Eduardo Sánchez, dirigente del gremio educativo.
La inflación en Venezuela llegó al 130.000% anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021.
No hay escasez a diferencia de los años de la crisis profunda, cuando la gente hacía horas de fila para comprar medio kilo de café o azúcar.
El equipo económico de Maduro -encabezado entonces por Delcy Rodríguez- abordó la situación con más disciplina fiscal, paró la emisión de moneda, relajó controles y despenalizó el uso del dólar, que pasó a ser la moneda de facto.
Economistas miden también una inflación en dólares, que se ubicó en diciembre en 32%, según el economista Asdrúbal Oliveros.
El BCV informó el miércoles que la economía creció casi 9% en 2025, empujada por la actividad petrolera.
Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, explicó a la AFP que el desajuste comenzó en 2024 cuando Maduro congeló el tipo de cambio en medio de la campaña para su cuestionada reelección.
“Devaluación e inflación se encadenan”, dijo al destacar el “contexto externo adverso por caída de los precios internacionales del petróleo y el retorno de la política de máxima presión sobre la actividad petrolera de Venezuela” por parte de Estados Unidos.
Herrera cree para este año el índice rondará 108% después de la caída de Maduro, que mejoró las perspectivas económicas.
El economista Jesús Palacios también tiene expectativas positivas para 2026. “En adelante la expectativa de la inflación es hacia una moderación” que estima entre 150% y 200% anual, indicó.
Mientras, Henry de la Mano, un comerciante de 78 años, seguirá ajustando sus precios. La brecha entre el valor del dólar oficial y el del mercado, de más de 40%, no le da opción
“Uno se angustia”, añadió. “¿Vale la pena tener el negocio para tener pérdidas?”.
