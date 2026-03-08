Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Medida del banco central

Fijan una nueva tasa para juicios laborales

8 de Marzo de 2026 | 01:57
El Banco Central fijó una nueva tasa de interés que será de uso obligatorio para actualizar montos en juicios laborales pendientes.

Se trata de un requerimiento incluido en la ley de reforma laboral que se promulgó el viernes.

La autoridad monetaria también habilitó una serie estadística y una calculadora que permitirá estimar la actualización de las deudas según el período correspondiente.

La tasa definida corresponde a una tasa pasiva construida a partir del promedio ponderado de la efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

La serie comienza el 3 de junio de 1993 y se actualizará diariamente para que pueda utilizarse en el cálculo de intereses en causas judiciales.

El BCRA explicó que la publicación de esta serie busca dar consistencia a los cálculos de actualización de montos en litigios laborales.

En paralelo, el organismo habilitó una calculadora específica que permite estimar el resultado de aplicar la tasa a un monto inicial durante un período determinado.

La herramienta online de la autoridad monetaria solicita al usuario ingresar el monto inicial del crédito y el período por el que se reclama. Con esos datos, la calculadora actualiza automáticamente el monto conforme a la tasa pasiva oficial, tal como lo establece la legislación.

 

