Otro pedido para frenar parte del juicio por YPF

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado argentino, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para requerir la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia en el caso Petersen/Eton Park mientras se resuelve la apelación de fondo en el juicio por la expropiación de YPF.
En medio de la batalla judicial internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una moción, a la espera de la apelación de fondo, es decir, la sentencia contra el país por U$S16.000 millones.
En la presentación se solicita la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada del 21 al 23 de abril de 2026.
“En el escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens“, indicó la Procuración del Tesoro en un comunicado.
Cabe señalar que la Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango.
Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas.
En la moción de emergencia Argentina advirtió que “la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable”.
