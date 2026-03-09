Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL piloto MENDOCINO ganó LA COMPETENCIA DE tURISMO cARRETERA, en vIEDMA

Santero se tomó revancha y Nicolás Moscardini terminó en el puesto 30

Santero se tomó revancha y Nicolás Moscardini terminó en el puesto 30
9 de Marzo de 2026 | 02:40
Edición impresa

Julián Santero (BMW) se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma la segunda fecha del Turismo Carretera.

El podio lo completaron Mauricio Lambiris y Elio Craparo, ambos con Ford Mustang, quedaron a nueve décimas y 3.753 segundos del líder, respectivamente.

Con el triunfo, luego de haber sido excluido de la carrera anterior, Santero quedó décimo en el campeonato con 47 puntos, mientras que el líder del mismo es el Dodge Challenger de Jonatan Castellano, con 70 unidades, seguido por el mencionado Lambiris, a 5,5 puntos de distancia.

Julián Santero, campeón 2024, tuvo una gran carrera en Viedma y pudo conseguir su primer triunfo válido en el año, al haber ganado la anterior edición en El Calafate pero haber sido descalificado de la misma por no pasar la revisión técnica, con valores antirreglamentarios en la compresión de su motor.

El mendocino tuvo un fin de semana inmejorable: consiguió la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y ganó la final sin dejar dudas, quedándose también con la vuelta más rápida.

La victoria de Santero fue histórica, también, porque se trató de la primera de BMW en la categoría, habiendo sido incorporada como la séptima marca a partir de la fecha pasada y con el M4 como el modelo utilizado por el medicino.

En lo que respecta a Nicolás Moscardini, ganador de la primera prueba que se corrió en El Calafate, culminó el puesto 30 después de largar desde la posición 43.

Nuevamente, la competencia como sucedió en el circuito de El Calafate tuvo sucesivas interrupciones, ya que debió ingresar el vehículo del Pace Car en cuatro oportunidades sobre un total de 25 vueltas.

La tercera fecha llegará a fines de este mes, en el fin de semana del domingo 29, cuando el TC corra en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén de la ciudad de Centenario.

 

