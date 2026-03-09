Santero se tomó revancha y Nicolás Moscardini terminó en el puesto 30

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Julián Santero (BMW) se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma la segunda fecha del Turismo Carretera.
El podio lo completaron Mauricio Lambiris y Elio Craparo, ambos con Ford Mustang, quedaron a nueve décimas y 3.753 segundos del líder, respectivamente.
Con el triunfo, luego de haber sido excluido de la carrera anterior, Santero quedó décimo en el campeonato con 47 puntos, mientras que el líder del mismo es el Dodge Challenger de Jonatan Castellano, con 70 unidades, seguido por el mencionado Lambiris, a 5,5 puntos de distancia.
Julián Santero, campeón 2024, tuvo una gran carrera en Viedma y pudo conseguir su primer triunfo válido en el año, al haber ganado la anterior edición en El Calafate pero haber sido descalificado de la misma por no pasar la revisión técnica, con valores antirreglamentarios en la compresión de su motor.
El mendocino tuvo un fin de semana inmejorable: consiguió la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y ganó la final sin dejar dudas, quedándose también con la vuelta más rápida.
La victoria de Santero fue histórica, también, porque se trató de la primera de BMW en la categoría, habiendo sido incorporada como la séptima marca a partir de la fecha pasada y con el M4 como el modelo utilizado por el medicino.
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
En lo que respecta a Nicolás Moscardini, ganador de la primera prueba que se corrió en El Calafate, culminó el puesto 30 después de largar desde la posición 43.
Nuevamente, la competencia como sucedió en el circuito de El Calafate tuvo sucesivas interrupciones, ya que debió ingresar el vehículo del Pace Car en cuatro oportunidades sobre un total de 25 vueltas.
La tercera fecha llegará a fines de este mes, en el fin de semana del domingo 29, cuando el TC corra en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén de la ciudad de Centenario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí