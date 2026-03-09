Villarreal sigue su pelea por jugar copas 2027

Villarreal, cuarto, venció 2-1 al Elche (17º) para mantenerse igualado a puntos con el Atlético de Madrid en la lucha por el tercer puesto de LaLiga.

Después de que el Atlético derrotara 3-2 el sábado a la Real Sociedad, el equipo entrenado por Marcelino García Toral necesitaba sumar los tres puntos para seguir igualado a los colchoneros en la tabla (ambos con 54 puntos, a 13 del líder Barcelona).

Los goles en la primera parte de Tajon Buchanan (31’) y Santiago Mouriño (41’) fueron el premio a un dominio claro del Submarino Amarillo, aunque le tocó sufrir en el tramo final después de que el Elche recortara por medio de André Silva (82’).

Villarreal abrió además una gran diferencia respecto al quinto, el Betis, que queda ahora a 11 puntos del equipo amarillo.

Betis perdió ayer 2-0 en el campo del Getafe, que sigue su escalada y cierra así a lo grande una semana que había empezado con un gran triunfo en el Bernabéu ante el Real Madrid.

Sevilla y Rayo igualaron por su parte 1-1 en un duelo entre dos equipos que están igualados a 31 puntos, sin conseguir alejarse del todo de los puestos de peligro.

En el último partido del domingo, el Valencia consiguió un valioso triunfo para la salvación, ganando 3-2 al Alavés con dos goles en el descuento.

Los vascos llegaron ganando 2-1 al minuto 90, gracias a un doblete del argentino Lucas Boyé, pero el Valencia dio la vuelta a la situación con los tantos del suizo Eray Cömert y Hugo Duro. El primero en el segundo minuto de descuento y el del triunfo en el noveno minuto.