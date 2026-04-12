Alquilaron un departamento por un día y lo desvalijaron

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Un enorme disgusto se llevó una mujer de 53 años, propietaria de un departamento ubicado a metros del Parque Saavedra, debido a que tras alquilarlo por un día, los falsos inquilinos se lo saquearon y escaparon.
La damnificada radicó la denuncia por lo sucedido el pasado 26 de marzo -aunque recién trascendió en las últimas horas- en la comisaría quinta, lo que motivó que se iniciara una investigación para dar con esos delincuentes.
Fuentes del caso señalaron que la pesquisa permitió conocer que uno de quienes sustrajeron de esa vivienda de 65 entre 14 y 15 diversas pertenencias de valor, fue luego a venderlas a un local de compra y venta de cosas objetos usados que está en la esquina de 2 y 39.
Hasta allí fueron los investigadores luego de dos allanamientos que posibilitaron identificar a uno de los ladrones, de 45 años y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al detenido se le abrió una causa caratulada “robo y estafa”, con intervención de la UFI Nº 1 de La Plata, de la Dra. María Cecilia Corfield.
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