Alimentos vencidos en La Plata: clausuran un supermercado tras denuncias vecinales

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Un operativo de control municipal culminó en las últimas horas con la clausura del supermercado "El Duende", ubicado en la intersección de 520 y 4. La medida fue tomada tras una serie de inspecciones que confirmaron las graves denuncias de los frentistas de Ringuelet, quienes venían advirtiendo sobre la comercialización de productos no aptos para el consumo humano y el incumplimiento sistemático de las normas de salubridad.
La situación alcanzó un punto crítico luego de que se constatara que en las góndolas convivían alimentos con fechas de caducidad expiradas desde hacía meses. Según los testimonios recolectados en el barrio, el comercio no solo ofrecía estos artículos, sino que existirían maniobras de remarcación de fechas para reingresar la mercadería vieja al circuito de venta, poniendo en serio riesgo la salud de los clientes habituales.
El conflicto sumó un capítulo de tensión debido a la reincidencia del propietario. Vecinos denunciaron que, tras una primera sanción en la última semana, las fajas de clausura fueron arrancadas para continuar con la actividad de manera ilegal, bajo la excusa de un supuesto "cierre por duelo". Esta actitud desafiante ante las autoridades municipales ha generado una profunda indignación en la comunidad, que exige sanciones más severas y definitivas.
A pesar de que el local ha sido clausurado en reiteradas oportunidades a lo largo de los años, los habitantes de la zona señalan que el comercio suele reabrir sus puertas a los pocos días sin realizar el descarte de los productos en mal estado. El reclamo vecinal ahora apunta a que se refuerce la vigilancia sanitaria para evitar que el ciclo de irregularidades se repita, protegiendo así el bienestar de las familias de la zona.
Por estas horas, la Justicia de Faltas y las autoridades de control urbano analizan los pasos a seguir. Mientras tanto, el supermercado permanece con sus accesos bloqueados, a la espera de una resolución que determine si se procederá a una inhabilitación prolongada o si se establecerán controles permanentes para garantizar que no se vuelvan a comercializar productos que representen un peligro bromatológico.
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