Caos de tránsito frente a la Municipalidad por un piquete de cooperativistas

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Un nutrido grupo de cooperativistas que se dedican a tareas de limpieza y mantenimiento de la vía pública se movilizó este viernes al Palacio Municipal de La Plata en reclamo de mejoras salariales y para denunciar posibles "recortes" en el área,.
Los manifestantes se apostaron sobre calle 12 y mantenían el tránsito cortado, por lo que se efectuaban desvíos en el cruce de 54. En consecuencia, las calles aledañas a la intersección presentaban congestionamientos y demoras. En este marco, se recomendaba evitar la circulación en esa zona céntrica.
Según expusieron cooperativistas durante el reclamo, el último aumento salarial fue percibido a mitad de 2025 y los salarios actuales rondan en 250 mil pesos. Al respecto, lamentaron que en las reuniones con representantes oficiales no tuvieron propuestas de aumento. Además, se mostraron preocupados ante "eventuales recortes" de los puestos de trabajo, lo que encendió las alertas en varias cooperativas de mantenimiento urbano.
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