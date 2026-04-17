Después de más de 13 años, se habrían separado Adabel Guerrero y Martín Lamela: "Tuvo un traspié con un hombre"

Adabel Guerrero y Martín Lamela llevaban 13 años juntos y tienen una hija en común.

Allí, según el relato de Pepe Ochoa en la tele, estarían atravesando una dura crisis porque Lamela se habría enterado que ella le fue infiel con un vecino del country en el que viven.

"Adabel tuvo un traspié con un hombre, Martín se enteró y está muy triste, habría sido alguien del country. A partir de eso, crisis y se están separando", contó Pepe Ochoa.

La bailarina, recientemente, continúa trabajando en Sex, la obra de teatro de José María Muscari. Además, se la vio en la segunda temporada de En el Barro. Según su propio relato, su marido no era celoso.

"Ella está buscando mudarse a Capital para estar más cerca. Adabel nunca contestó el teléfono hasta que le habló una tercera productora y la respuesta de ella fue: 'No sé, ni idea'", contó Pepe Ochoa. Guerrero no desmintió ni confirmó su crisis con Martín Lamela, ni tampoco la supuesta causa

"Para mí, lo van a desmentir", aseguró Pepe Ochoa. Denise Dumas recordó que esta no es su primera crisis: "Hace un tiempo se habían separado, hasta vivieron separados y lo volvieron a intentar. Nació Lola, a ella le costó el post parto y se volvieron a unir". Además, contó que Adabel Guerrero tenía una gran relación con la ex pareja de Martín Lamela.

Por su parte, Ángel de Brito se comunicó con Adabel Guerrero y su respuesta fue llamativa. Cuando el conductor le preguntó si se estaba separando de Martín Lamela, la bailarina contestó: "Por ahora no".