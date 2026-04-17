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Política y Economía

Adorni reapareció en redes con mensajes sobre su situación judicial previo a la reunión de la mesa política

El oficialismo quiere reordenar la gestión, en medio de la polémica con el jefe de Gabinete

Adorni reapareció en redes con mensajes sobre su situación judicial previo a la reunión de la mesa política
17 de Abril de 2026 | 10:54

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En medio de nuevos movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó una nueva reunión de mesa política con intención de ordenar la hoja de ruta legislativa aún pendiente con intención de impulsar la gestión. 

Según se informó, el encuentro tendrá lugar este viernes a las 11hs. y aspirará a cerrar los debates abiertos para definir las próximas prioridades a tratar en el Congreso.

Previo, el jefe de Gabinete reapareció en las redes sociales con mensajes irónicos referidos a las acusaciones en su contra. “El no cambió el espejo del baño. Fin”, fue la respuesta a un posteo en X en el que un usuario cuestionaba la cobertura mediática del caso vinculándolo con la comitiva que habría acompañado al gobernador Axel Kicillof a España.

El jefe de Gabinete también reaccionó a otro mensaje que decía "el piso de Puerto Madero con que tipo de crédito lo compró Fernando Espinosa, le cierra el blanco con su sueldo de Intendente?". "¿Pintó el baño?", preguntó Adorni.

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Este jueves, Adorni se mostró con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Vaca Muerta, en otro gesto de blindaje al funcionario que el presidente Javier Milei está dispuesto a mantener en su cargo.

Pese a los anuncios en redes sociales, lo cierto es que la Cámara de Diputados sesionó solo una vez durante el inicio del período ordinario cuando aprobó la Ley de Glaciares, a pedido de los gobernadores.

Bajo esa intención es que la Casa Rosada espera poder cerrar los detalles del proyecto de reforma política, que contempla la eliminación de las PASO, pero también de la modificación en el Código Penal para impulsar temas que generen debate en la sociedad y les permitan correr el foco mediático de la polémica abierta contra el jefe de Gabinete.

Prevista para tratar en la Cámara Alta, el oficialismo debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió varios cuestionamientos de los aliados y la oposición, y los pliegos judiciales que buscan mover con agilidad, entre los que en varios despachos supervisan las solicitudes de los gobernadores aliados.

Este viernes se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Podría ser de la partida Karina Milei, mientras que el que estará ausente es el ministro de Economía, Luis Caputo, de viaje por Estados Unidos.

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