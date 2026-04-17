Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller de Irán anunciaron que el estrecho de Ormuz ya se encuentra totalmente abierto.

El mandatario estadounidense celebró el anuncio de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

"¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".