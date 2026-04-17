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Abrieron la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense: requisitos y cómo anotarse

Abrieron la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense: requisitos y cómo anotarse
17 de Abril de 2026 | 09:15

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El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informa que desde este viernes 17 de abril y hasta el próximo 15 de mayo está abierta la preinscripción para la carrera de oficiales 2027, que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata.

Según se adelantó, la formación técnica ofrece salida laboral inmediata y título oficial. Los interesados deberán inscribirse de manera online, cumplir requisitos específicos y superar un proceso de selección para ingresar al cuerpo penitenciario.

El trámite debe realizarse a través del sitio oficial www.spb.gba.gob.ar, donde se encuentra disponible el formulario de preinscripción para aspirantes a cadetes.

La formación tiene una duración de dos años y entrega el título de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social y se dicta en la Escuela de Cadetes "Inspector General Baltasar A. Iramain" que funciona en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, situado en 44 N° 2000.

Quienes egresen, además, serán incorporados al SPB con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título es emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y también cuenta con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación.

Los requisitos para postularse en el SPB son los siguientes:

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Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.
Ser argentino, nativo o por opción.
Tener certificación de estudios secundarios completos.
No poseer antecedentes penales.
Entregar en término solicitud y documentación administrativa completa.

Los pasos a seguir tras la preinscripción

Una vez realizada la preinscripción virtual, la presentación de documentación será  de manera presencial entre el del 18 de mayo y el 19 de junio de 2026 en la Escuela de Cadetes, con el fin de formalizar la inscripción.

Cabe mencionar que, tras cumplimentar los pasos de preinscripción e inscripción, se llevará a cabo un proceso de selección que consistirá en la administración de pruebas eliminatorias que, en principio, serán de junio a octubre. 

La mencionada instancia incluirá exámenes de conocimientos generales, psicotécnicos, de salud, de aptitud física y una entrevista personal con referentes institucionales. 

En la web oficial del SPB se puede consultar la bibliografía sugerida para los exámenes y descargar el formulario de inscripción correspondiente.

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