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Policiales

Allanan la casa de dos estudiantes por las amenazas en un colegio de La Plata: incautan armas y municiones

Allanan la casa de dos estudiantes por las amenazas en un colegio de La Plata: incautan armas y municiones
17 de Abril de 2026 | 11:30

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Mientras sigue la preocupación en La Plata por las amenazas virales de tiroteos en las escuelas, en sintonía con un "reto viral" en la red social TikTok que repercutía en todo el país, en las últimas horas identificaron a dos estudiantes que serían autores de violentas inscripciones en un colegio de la Ciudad y además se realizaron allanamientos en sus respectivos domicilios. Los operativos incluyeron la incautación de armas de fuego de distinto calibre y otros elementos que ya están en poder de la Justicia.

Según se informó, se trata de dos chicos que concurren al Colegio Emanuel, situado en 200 entre 40 y 41 de la localidad de Lisandro Olmos, en donde llevaron a cabo inscripciones que pusieron en vilo a la comunidad educativa.

Según la información oficial, en los procedimientos a cargo de la policía se incautaron armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala.

El caso recayó en la fiscal Carmen Ibarra y en la jueza de garantías María José Lescano del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahora resta saber cómo seguirá el caso mientras en las comunidades educativas la preocupación por las amenazas y la ola de violencia sigue en aumento.  

Tras un "reto viral" en TikTok, la acción de amenazas de tiroteos se multiplicó en escuelas de todo el país y La Plata no fue la excepción. En el transcurso de la semana aparecieron inscripciones en la Secundaria 28 de Villa Elisa, en la Técnica 8 de Tolosa, en la Técnica 6 "Albert Thomas", en el Normal 2, en el Normal 3, en la Secundaria 2 y la Técnica 3, entre otras.

Acciones judiciales y policiales

Ayer, ante la reiteración de pintadas atemorizantes, los funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron en la sede del Ministerio de Seguridad con el objetivo de coordinar medidas de prevención inmediatas.

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Las autoridades resolvieron proceder con máxima diligencia para frenar una posible propagación, fenómeno que ya afectó a la Región en años anteriores con oleadas de amenazas similares. 

Los agentes judiciales y policiales trabajan ahora en la identificación de los responsables de estas pintadas, bajo la premisa de que estos actos no son bromas estudiantiles, sino delitos que alteran el orden público. 

La planificación de las fuerzas de seguridad prevé un monitoreo constante en los alrededores de las instituciones mencionadas para garantizar que la jornada de hoy se desarrolle con normalidad y sin riesgos para los estudiantes.

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