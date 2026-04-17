Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos de La Plata
Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos de La Plata
VIDEO.- Así funciona el “club de la pelea” del Albert Thomas de La Plata: primero golpes, luego el abrazo
El Gobierno pide “per saltum” a la Corte para levantar la suspensión de la Reforma Laboral
En medio de la fuerte escalada delictiva en el centro de City Bell, comerciantes piden medidas
"Mañana tiroteo": clases amenazadas este viernes en escuelas de toda la Región
“Triángulo amoroso”: cómo será la novela de Wanda con Maxi López y “La China”
Arrancó otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial: cómo afecta a facultades y colegios
Teatro, música, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Tras las lluvias, mejora el tiempo en La Plata pero... ¿hasta cuándo?
El crimen de Báez Sosa: un condenado pide prisión domiciliaria
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Agenda deportiva gratuita: opciones para arrancar con clases en el barrio
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Reclamó ante EL DIA por un poste a punto de caer y logró que lo cambiaran
Luque declaró sin aviso en el juicio por Maradona y dijo que es “inocente”
Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos
Cómo afecta a los hospitales públicos de La Plata la reducción de servicios de los anestesistas
Los escolares del nivel primario pierden demasiados días de clases
La inflación mayorista pegó un fuerte salto en marzo, hasta 3,4%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La mediática comenzó a grabar su ficción vertical que promete abrir un nuevo capítulo en su vida mediática. Producida por Telefé, está basada en su escandalosa historia e incluye las actuaciones de Yanina Latorre y Georgina Barbarossa
Con escándalos que podrían haber sido sacados de las telenovelas más famosas, y teniendo en cuenta que el “Wandagate” sigue generando repercusión y debate, Wanda Nara dio un paso más en su carrera profesional sumando el desembarco en la ficción vertical, un nuevo formato que llevará adelante con Telefe y que busca sacarle jugo a sus escándalos mediáticos, pero con un toque de humor.
Este nuevo proyecto lleva el nombre de “Triángulo amoroso” y comenzó a grabarse esta semana. Pero lo más llamativo de todo no será la temática en sí, sino el elenco de figuras que aparecerán en la ficción. Wanda será la protagonista de su historia junto a su ex, Maxi López, pero un detalle clave es que la actriz que se suma como tercera en discordia (emulando el rol que ocupó la China Suárez) será Débora Nishimoto, a quien todos conocen como “La China” de la “Envidiosa”, y es pareja de Esteban Lamothe, protagonista de la mencionada ficción.
Como era de esperarse, este detalle causó un verdadero revuelo, no sólo por este guiño inesperado hacia una de las archienemigas de Wanda, sino porque, al igual que Suárez, Nishimoto proviene de una familia con ascendencia japonesa.
Además del trío principal, la producción contará con un variado grupo de figuras, entre ellas, Yanina Latorre, quien debutará como actriz interpretando a una conductora de programas de chimentos, un rol que conoce a la perfección. A ella se sumará la mamá de Wanda, Nora Colosimo, como panelista y Pía Shaw en el mismo papel.
Junto a ellas estarán Georgina Barbarossa, como abogada de Wanda; Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López; y Clara Kovacic, le dará vida a Daniela Christiansson, la actual esposa del exfutbolista. Además, serán parte del elenco Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora, Cesar Bordón y Sebastián Presta, entre otros.
Si bien estará “inspirada” en el “Wandagate”, la trama no pretende ser una reproducción literal, sino más bien una aproximación a ciertos hechos que buscarán ser entretenimiento, lejos de cualquier tipo de cuestión dramática. Nara no sólo será la protagonista de una historia propia, sino que buscará llevar adelante una ficción que sea atractiva para el público.
LE PUEDE INTERESAR
¿Mosquita muerta?: el lado B de Paula Chaves
“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, dijo Maxi López
Uno de los detalles distintivos de “Triángulo amoroso” es que será una ficción vertical, es decir que será grabada para ser vista especialmente a través del celular. Además, tendrá una duración corta, para hacer más dinámica la trama, manteniendo la tensión entre los personajes, y renovando el escándalo que supo ser uno de los más comentados dentro del mundo del espectáculo local.
“Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie”, dijo Maxi López sobre el proyecto.
“Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido”, dijo el exfutbolista cuando fue consultado sobre cómo se tratará la imagen de la China Suárez en la serie.
El rol de López dentro de esta ficción no es para nada menor, no sólo por el papel que interpretará, sino por el costado simbólico que tiene dada su nueva relación con Wanda Nara tras años de estar viviendo conflictos legales por sus hijos y peleas mediáticas que involucraron a Mauro Icardi.
Yanina Latorre y Nora, la mamá de Wanda, estarán en la producción
Débora Nishimoto, de “Envidiosa”, tendrá un papel clave en la ficción
Wanda y Maxi vuelven a colaborar juntos tras su paso por “MasterChef”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí