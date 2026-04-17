“Triángulo amoroso”: cómo será la novela de Wanda con Maxi López y “La China”

Con escándalos que podrían haber sido sacados de las telenovelas más famosas, y teniendo en cuenta que el “Wandagate” sigue generando repercusión y debate, Wanda Nara dio un paso más en su carrera profesional sumando el desembarco en la ficción vertical, un nuevo formato que llevará adelante con Telefe y que busca sacarle jugo a sus escándalos mediáticos, pero con un toque de humor.

Este nuevo proyecto lleva el nombre de “Triángulo amoroso” y comenzó a grabarse esta semana. Pero lo más llamativo de todo no será la temática en sí, sino el elenco de figuras que aparecerán en la ficción. Wanda será la protagonista de su historia junto a su ex, Maxi López, pero un detalle clave es que la actriz que se suma como tercera en discordia (emulando el rol que ocupó la China Suárez) será Débora Nishimoto, a quien todos conocen como “La China” de la “Envidiosa”, y es pareja de Esteban Lamothe, protagonista de la mencionada ficción.

Como era de esperarse, este detalle causó un verdadero revuelo, no sólo por este guiño inesperado hacia una de las archienemigas de Wanda, sino porque, al igual que Suárez, Nishimoto proviene de una familia con ascendencia japonesa.

Además del trío principal, la producción contará con un variado grupo de figuras, entre ellas, Yanina Latorre, quien debutará como actriz interpretando a una conductora de programas de chimentos, un rol que conoce a la perfección. A ella se sumará la mamá de Wanda, Nora Colosimo, como panelista y Pía Shaw en el mismo papel.

Junto a ellas estarán Georgina Barbarossa, como abogada de Wanda; Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López; y Clara Kovacic, le dará vida a Daniela Christiansson, la actual esposa del exfutbolista. Además, serán parte del elenco Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora, Cesar Bordón y Sebastián Presta, entre otros.

Wanda y sus “licencias narrativas”

Si bien estará “inspirada” en el “Wandagate”, la trama no pretende ser una reproducción literal, sino más bien una aproximación a ciertos hechos que buscarán ser entretenimiento, lejos de cualquier tipo de cuestión dramática. Nara no sólo será la protagonista de una historia propia, sino que buscará llevar adelante una ficción que sea atractiva para el público.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, dijo Maxi López

Uno de los detalles distintivos de “Triángulo amoroso” es que será una ficción vertical, es decir que será grabada para ser vista especialmente a través del celular. Además, tendrá una duración corta, para hacer más dinámica la trama, manteniendo la tensión entre los personajes, y renovando el escándalo que supo ser uno de los más comentados dentro del mundo del espectáculo local.

“Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie”, dijo Maxi López sobre el proyecto.

“Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido”, dijo el exfutbolista cuando fue consultado sobre cómo se tratará la imagen de la China Suárez en la serie.

El rol de López dentro de esta ficción no es para nada menor, no sólo por el papel que interpretará, sino por el costado simbólico que tiene dada su nueva relación con Wanda Nara tras años de estar viviendo conflictos legales por sus hijos y peleas mediáticas que involucraron a Mauro Icardi.