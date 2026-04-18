Los juveniles buscan mejorar frente a Platense

Los juveniles triperos, que no tuvieron un buen inicio de temporada en líneas generales, enfrentarán a Platense por la sexta fecha de los torneos de la Liga Profesional. Las categorías mayores jugarán en Abasto, mientras que las menores viajarán a Saavedra.

Gimnasia viene de sumar solamente 5 puntos ante Godoy Cruz -un triunfo y dos empates-. uno de los invitados a participar en la máxima categoría. En las últimas jornadas, la cosecha de puntos de los pibes mens sana fue escasa. Enfrente estará Platense, que acumuló ocho unidades ante San Lorenzo.

En Estancia Chica, la actividad comenzará con el encuentro de la Cuarta División conducida por Luciano Parini a raíz de la presencia de Ricardo0 Kuzemka al frente de la Reserva. Luego jugará la Quinta de Guillermo Hernando, mientras que en el último partido de la jornada se presentará la Sexta conducida por Rodrigo Roselli. Estos tres encuentros, como sucede habitualmente, serán transmitidos a través del canal oficial tripero de Youtube.

Por su parte, las categorías menores jugarán en el Predio Alejandro Mariani Dolan ubicado en Saavedra. La acción comenzará con el partido de la Séptima dirigida por Andrés Ramos. A su término, jugará el equipo conducido por Mariano Maida, la Octava. Por último, cerrará la jornada en el predio de Platense la Novena de Felipe Desagastizábal.