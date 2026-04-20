Cambaceres quiere ganar y seguir prendido

Desde las 15:30 hs, el Rojo de Ensenada recibe a Leones F.C de Rosario por la fecha 8 de la Primera C Metropolitana.

Los dirigidos por el Indio Ortíz, vienen de ganarle como visitantes Leandro N. Alem por 2-0 y además, hace cuatro partidos que no pierde y a lo largo de estas seis fechas disputados, se mantiene invicto como local, dos rachas que sin dudas buscará sostener. Pero, lo más trascendental, será sumar de a tres para seguir metido en la zona de los playoff de ascenso del grupo A.

Enfrente, estará el club presidido por Matías Messi, hermano de Lionel. La escuadra rosarina, de reciente aparición la divisional, marcha en sexta posición en la zona B, viene de ganar 2-1 visitando a Muñiz y hace tres partidos que no pierde en el campeonato.

Los once de Camba serán: Santiago Calvo; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Ignacio Trentín y Santiago Díaz; Javier Sequeyra, Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández; Román Zárate y Víctor Gómez.