En La Plata, cayó un acusado de robo agravado: se mostraba en redes con dinero y armas

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en Arturo Seguí, acusado de haber cometido un robo agravado con el uso de arma de fuego en una vivienda de la zona.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial en el marco de una investigación iniciada a comienzos de 2025. El detenido fue identificado como U.I.P., quien contaba con una orden de detención vigente.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho que se le imputa ocurrió el 6 de enero, cuando el acusado ingresó a una vivienda en ausencia del propietario y sustrajo distintos elementos. Días después, el 9 de enero, volvió a irrumpir en el domicilio, esta vez con la víctima presente, a quien amenazó con un arma de fuego para robarle electrodomésticos.

Tras tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la zona de 413 y 155. Al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar a pie e ingresó a una vivienda, donde finalmente fue alcanzado y detenido.

La causa es investigada por la UFIJ N°15 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso el traslado del acusado para prestar declaración.

Según indicaron voceros del caso, pese a encontrarse prófugo, el joven utilizaba redes sociales para ostentar dinero en efectivo, dólares y armas de fuego.