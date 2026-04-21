Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

En La Plata, cayó un acusado de robo agravado: se mostraba en redes con dinero y armas

En La Plata, cayó un acusado de robo agravado: se mostraba en redes con dinero y armas
21 de Abril de 2026 | 19:23

Escuchar esta nota

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en Arturo Seguí, acusado de haber cometido un robo agravado con el uso de arma de fuego en una vivienda de la zona.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial en el marco de una investigación iniciada a comienzos de 2025. El detenido fue identificado como U.I.P., quien contaba con una orden de detención vigente.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho que se le imputa ocurrió el 6 de enero, cuando el acusado ingresó a una vivienda en ausencia del propietario y sustrajo distintos elementos. Días después, el 9 de enero, volvió a irrumpir en el domicilio, esta vez con la víctima presente, a quien amenazó con un arma de fuego para robarle electrodomésticos.

Tras tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la zona de 413 y 155. Al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar a pie e ingresó a una vivienda, donde finalmente fue alcanzado y detenido.

La causa es investigada por la UFIJ N°15 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso el traslado del acusado para prestar declaración.

Según indicaron voceros del caso, pese a encontrarse prófugo, el joven utilizaba redes sociales para ostentar dinero en efectivo, dólares y armas de fuego.

LE PUEDE INTERESAR

Una joven fue hallada en un zanjón de La Plata: fue trasladada en shock al Hospital San Martín

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabarse mientras conducía
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas

"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

Por la lluvia, se suspendió el clásico platense de Reserva: cuando lo jugarán

Se cumplió el pronóstico y avanza la tormenta en La Plata: ¿cuándo para de llover?

Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia

¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros en Estudiantes
Últimas noticias de Policiales

Dramático rescate de Bomberos a dos cachorros que cayeron a un pozo ciego en La Plata

La Plata: "sin orden judicial", quisieron sacar a un inquilino por la fuerza, entraron con una amoladora y le robaron

Una joven fue hallada en un zanjón de La Plata: fue trasladada en shock al Hospital San Martín

VIDEO. Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabarse mientras conducía
Espectáculos
Otra gran pérdida para el cine argentino: murió Luis Puenzo, director del film ganador de Óscar "La historia oficial"
Se cumplen 10 años de la muerte de Prince: cómo fueron los últimos días del mago de Minneapolis
Wanda Nara viajó a Uruguay para comenzar el rodaje de su película: valijas de lujo, una pícara pregunta y ardieron las redes
Ariana Grande, Ben Stiller y Robert De Niro regresan al cine con "La nueva Focker“, el tráiler
Macarena, la nieta de Luis Brandoni, recordó con emoción al actor: “Es una gran inspiración”
Información General
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Crisis en taxis de La Plata: caen 44% los ingresos y choferes trabajan hasta 16 horas
Denuncian auto abandonado frente a un laboratorio en La Plata y advierten por riesgo sanitario
Reclamo en Ringuelet por una columna de alumbrado sin reparar desde marzo
Vecina de Ringuelet denuncia una pérdida de agua que inunda su casa desde hace meses
En San Carlos reclaman por basura acumulada y riesgo de inundación
Deportes
Estudiantes muda su entrenamiento a un country de la Ruta 2 tras las fuertes lluvias en City Bell
Mañana sigue la venta de entradas para Gimnasia vs Acassuso, por Copa Argentina: precios y lugar de expendio
Gimnasia enfrenta a Acassuso por Copa Argentina: el equipo que perfila el Pata Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Talleres y Belgrano vs Gimnasia por la fecha 16
Ascacibar volvió a referirse a Estudiantes tras su paso a Boca: "Tengo un cariño gigante"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla