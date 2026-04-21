Dramático rescate de Bomberos a dos cachorros que cayeron a un pozo ciego en La Plata

Este martes, los bomberos lograron rescatar a dos cachorros que habían caído en un pozo ciego. El incidente ocurrió alrededor de las 15 horas en la zona de la calle 424 y 225, donde los animales permanecieron atrapados durante un tiempo prolongado.

Tras recibir el llamado de alerta, un móvil de la institución se desplazó rápidamente hacia el lugar y, al llegar, el personal constató la gravedad de la situación: los cachorros se encontraban en el fondo de una cámara séptica de difícil acceso.

Dada la inestabilidad del terreno y el peso de la estructura, los efectivos iniciaron tareas de aseguramiento para remover la tapa de cemento sin poner en riesgo la integridad de los animales ni de los rescatistas.

La urgencia del operativo aumentó debido a los relatos de los vecinos, quienes manifestaron que los perros llevaban mucho tiempo allí y ya no se percibían ladridos ni ruidos desde el interior. Ante el silencio de los cachorros, el equipo de rescate aplicó una técnica de extracción específica para espacios confinados.

Luego de intensas maniobras, ambos animales fueron retirados del interior de la cámara. Afortunadamente, se confirmó que los dos cachorros se encontraban con vida, a pesar del tiempo transcurrido en el pozo.

De manera inmediata, los bomberos entregaron a los animales a sus dueños, quienes agradecieron el esfuerzo y la dedicación del personal interviniente.